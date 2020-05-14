Hürriyet Emlak’tan büyük destek

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren emlak sektörüne büyük bir destek paketi açıklayan Hürriyet Emlak, hem mevcut hem de yeni üyelerin faydalanabileceği yeni kampanyası ile iki ay hiçbir ücret almadan ilan listeleme fırsatı sunarak sektöre 10 milyon TL’den fazla destek sağlayacak.

Emlak arayanlar ve ilan verenlerin hayatını kolaylaştıran teknoloji çözümleri sunan Hürriyet Emlak, 15 bini aşkın emlak ofisine 10 milyon TL’den fazla destek sağlıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmaya devam ederken, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bizler de sektörün lideri olarak üzerimize düşeni görevi yerine getiriyoruz. Hiçbir şart, koşul, sözleşme, taahhüt olmaksızın üyelerimizden iki ay ücret almıyoruz. Bu zor günlerden aynı çatının altında, birbirimizden aldığımız güçle çıkacağımıza inanıyoruz!” dedi.

Sektörde bir ilk olan destek paketinin detaylarını açıklayan Zeynep Tandoğan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının emlak ofislerinin çalışma koşullarını etkilemesiyle birlikte hızla harekete geçerek tüm müşterilerimize bir ay ücretsiz ekstra kullanım hakkı tanımlamıştık. Şimdi destek paketimizi daha da genişletiyoruz ve iki ay boyunca hiçbir ücret ödemeden Hürriyet Emlak’tan faydalanmalarını sağlıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde hem iş ortaklarımızın hem de yeni müşterilerimizin işlerini biraz da olsa hareketlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Söz konusu destek paketinin sunulduğu kampanya, Mayıs sonuna dek geçerli.

DİJİTALLEŞME DEVAM EDECEK

2006’da Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. çatısı altında kurulan Hürriyet Emlak, 2018’de dünyanın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs’ın da yatırım gücünü arkasına almış ardından teknolojik altyapısını 2019’da yenileyerek ilan portföyünü yurtdışına açmıştı. Bugün marka portföyünü 59 ülkede ve 79 portalda 12 milyon potansiyel alıcıya eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Tüm Türkiye’ye yayılan saha ekibi ve 200 kişiden oluşan kadroyla çalıştıklarını belirten Tandoğan, önümüzdeki dönemde dijital platformların kullanımının daha da artacağını düşündüklerini belirtiyor: “Evlerimizden çıkamadığımız bu döneme uyum sağladıkça internet üzerinden gayrimenkul aramaları da artmaya devam edecek. Yaşadığımız bu olağanüstü günlerin sonunda, sektörün pratiklerinin iyi yönde değişebileceğine inanıyoruz. Virüs öncesi yüzde 92 olan ev arayışının internetten başlama oranı artacak. Emlak ofisleri tüm kontaklarını ve yönettikleri CRM programları, video görüşme imkânı veren programlar, 360 VR çekim yapan cihazlar veya bu profesyonel çekimi sağlayabilecek hizmet verenler, dijital imza ve ilanlarını yayınlayabilecek portallara yatırım yaparak dijitalleşmeye hız kazandıracak.”

Türkiye’nin en doğru ve en kapsamlı lokasyon bazlı ilan datasına sahibiz diyen Tandoğan, “Kısa süre önce teknik altyapımızdan kullanıcı arayüzüne dek tamamen yenilendik. İlan girişini 2 dakikaya indirerek hem iş ortaklarımıza hem de son kullanıcıya daha hızlı ve kolay bir deneyim yaşatmaya başladık. Ülkemizde sektörün lideri ve yatırımcıların dünyaya açılan kapısıyız. Gelişen dünya standartlarının arkasında kalmak gibi bir lüksümüz yok.” dedi.

Hürriyet Emlak’ın mevcut ve yeni üyeleri için yürüttüğü destek kampanyasından faydalanmak için son tarih 1 Haziran.

www.hurriyetemlak.com