İlk Sanlorenzo 57Steel suya indi

İtalyan Sanlorenzo, satılan dört 57Steel’den ilkini geçen ay La Spezia’daki süperyat tersanesinde suyla buluşturdu. Metal modelin suya inişi, metal sektöründe öncü Sanlorenzo’nun gelişimini sürdürdüğü Süperyat Sınıfı’nda da dönüm noktası niteliği taşıyor. 56,50 metrelik, beş güverteli ve 1050 grostonluk tekne, sahibine 2023’ün ilk aylarında teslim edilecek. Satışı broker West Nautical tarafından finalize edilen tekne, ilk kez bu ebatlarda bir süperyatın dış hatlarını tasarlayan Zuccon International Project imzalı. 57Steel’in yerleşiminde kaptan köşkü dikkat çekiyor; normalde üst güvertenin önünde konumlanan kaptan köşkü, başka bir güverteye taşınmış. Üst güverte, daha büyük yatlardaki gibi bir köprü güverteye alınması sayesinde, yat sahibine özel bir güverteye dönüştürülmüş. Ana güvertede ön kısımda VIP kamara, arkada transparan zeminli yüzme havuzu var. www.triodeniz.com