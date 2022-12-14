Klas Akdenizli Gozzo 45

İtalyan Apreamare, Gozzo 35’in başarısının ardından gelen Gozzo 45’i geçen Eylül’de Cannes’da ilk kez sergilemişti. Geleneksel Akdeniz tipi balıkçılık teknelerinden ilhamla üretilen ikonik Gozzo serisinin amiral gemisi 45, 14,70 metre boyunda ve 4,70 metre genişliğinde. Marco Casali ve Umberto Tagliavini imzalı tekne, basamaksız bir walkaround güverteye sahip. 16 kişi taşıma kapasiteli Gozzo 45’in alt güvertesi iki kamaralı, iki banyolu ya da üç kamaralı, iki banyolu istenebiliyor. Tekne, çift Volvo Penta IPS 650’yle hızını 33 knot’a kadar çıkarabiliyor.

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