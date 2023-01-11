İtalyan Nerea Yacht Türkiye pazarında

Yat satış, kiralama ve yat yönetimi konularında hizmet veren Göcek merkezli BLC Yachts, genç İtalyan markası Nerea Yacht’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. BLC Yachts kurucusu Candaş Balcı, yaptığı açıklamada “Önümüzdeki yıllarda adını sıkça duyacağımız bir markayı, ülkemizde temsil edecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Nerea Yacht genç bir marka olmasına rağmen, uzun yıllardır ünlü İtalyan tersanelerinde tecrübe kazanmış ekibi sayesinde, hem kalite hem de tasarım açısından İtalyan geleneğine ve zarafetine sahip” sözlerine yer verdi. İtalyan tasarımcılar Alessio Battistini ve Davide Bernardini’nin imzasını taşıyan Nerea Yacht modellerinde kişiye özel üretim ayrıcalıkları sağlanıyor. Geçen sene Cannes Yachting Festival’da lansmanı yapılan 12 metrelik NY40 modeli, bu ay gerçekleşecek Boot Düsseldorf’ta tekne severlerin beğenisine sunulacak. Gövdesi Zuccheri Yacht Design tarafından tasarlanan, 12,19 metrelik NY40, maksimum 42 knot hız yapabiliyor. www.blcyachts.com