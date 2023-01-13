Yılın ilk tekneleri!

13 Ocak 2023 / yorum yapılmamış

Boot Dusseldorf’ta 15 dünya prömiyeri… Temelleri 1969’da atılan dünyanın en büyük kapalı tekne fuarı Boot Düsseldorf, pandemi yüzünden 2021 ve 2022’de kapılarını açamamıştı. Uzun bir aradan sonra 21-29 Ocak’ta ziyaretçilerini ağırlayacak Messe Düsseldorf’taki fuarın her zamankinden kalabalık olması beklenirken, biz de sizin için dünya prömiyeri yapılacak 15 tekneyi derledik. 

Hazırlayan  PELİN ÖZCANLI [email protected]

  • PRINCESS S72
  • AZIMUT S7
  • FERRETTI YACHTS 580
  • GALEON 560 FLY
  • SUNSEEKER SUPERHAWK 55
  • JEANNEAU YACHTS 55
  • CONTEST 49CS
  • MAREX 420 GOURMET CRUISER
  • ELAN IMPRESSION 43
  • INVICTUS TT420
  • BAVARIA SR33
  • Jeanneau DB/37
  • PIRELLI 30
  • AQUADOR 300 HT
  • XO DFNDR 8

Contest 49CS, 31 October, 2022 © Sander van der Borch
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Tasarım

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