Yılın ilk tekneleri!

Boot Dusseldorf’ta 15 dünya prömiyeri… Temelleri 1969’da atılan dünyanın en büyük kapalı tekne fuarı Boot Düsseldorf, pandemi yüzünden 2021 ve 2022’de kapılarını açamamıştı. Uzun bir aradan sonra 21-29 Ocak’ta ziyaretçilerini ağırlayacak Messe Düsseldorf’taki fuarın her zamankinden kalabalık olması beklenirken, biz de sizin için dünya prömiyeri yapılacak 15 tekneyi derledik.

Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]

PRINCESS S72

AZIMUT S7

FERRETTI YACHTS 580

GALEON 560 FLY

SUNSEEKER SUPERHAWK 55

JEANNEAU YACHTS 55

CONTEST 49CS

MAREX 420 GOURMET CRUISER

ELAN IMPRESSION 43

INVICTUS TT420

BAVARIA SR33

Jeanneau DB/37

PIRELLI 30

AQUADOR 300 HT

XO DFNDR 8