Yılın ilk tekneleri!

Boot Dusseldorf’ta 15 dünya prömiyeri… Temelleri 1969’da atılan dünyanın en büyük kapalı tekne fuarı Boot Düsseldorf, pandemi yüzünden 2021 ve 2022’de kapılarını açamamıştı. Uzun bir aradan sonra 21-29 Ocak’ta ziyaretçilerini ağırlayacak Messe Düsseldorf’taki fuarın her zamankinden kalabalık olması beklenirken, biz de sizin için dünya prömiyeri yapılacak 15 tekneyi derledik.
Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]
- PRINCESS S72
- AZIMUT S7
- FERRETTI YACHTS 580
- GALEON 560 FLY
- SUNSEEKER SUPERHAWK 55
- JEANNEAU YACHTS 55
- CONTEST 49CS
- MAREX 420 GOURMET CRUISER
- ELAN IMPRESSION 43
- INVICTUS TT420
- BAVARIA SR33
- Jeanneau DB/37
- PIRELLI 30
- AQUADOR 300 HT
- XO DFNDR 8