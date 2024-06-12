OMEGA ile Babalar Günü Kutlamaları Değerli Anlar Yaratıyor

OMEGA bu Babalar Günü’nde, aileyle geçirilen değerli zamanları kutluyor. Keyifli kampanya, bir baba olarak geçirilen en renkli anları, hikayenin merkezinde yer alan sofistike bir De Ville saat ile vurguluyor.

Bunlar, babalarla çocukları arasındaki en özel anıları yaratan zamanlar. Babalar Günü mesajının özünü oluşturan ortak bir yaratıcılık ve keyif yolculuğu bu. Böylesi kutlu bir gün için OMEGA, paslanmaz çelik ve 18 ayar Sedna™ altından üretilen De Ville Prestige modelinde ilham buluyor.

Oyunlar, yarış arabaları ve yoğun bir günü simgeleyen sanat eserleri arasında sunulan bu 41 mm’lik klasik tasarım, Prestige koleksiyonunun rafine ruhunu temsil ediyor. Gümüş renkli kubbe kadrana kristal finisaj uygulanan modelde, PVD Sedna™ altın ibreler ve saat 3 yönünde zarif bir tarih penceresi yer alıyor.

Saat 6 yönünde bulunan küçük saniye sayacı günlük stile özgün bir görünüm katarken, kahverengi deri kayış hem konforlu hem de klasik.

Master Chronometer sertifikalı bu saat, sonsuz sevginin öne çıktığı bir Babalar Günü kampanyası için ideal. Birlikte geçen her dakikayı belgeliyor ve kullanıcısına bir ömür akılda kalacak anlamlı zamanları hatırlatıyor.