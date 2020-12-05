Sanlorenzo’dan asimetrik konsept

Sanlorenzo’nun yeni yatı SD118, İtalyan tersanenin ikonik semi-deplasman modellerinin geliştirilmiş versiyonu. 35,75 metrelik yat, pruva kısmı daha alçakta bırakılarak, kot farkı olan iki yaşam alanı şeklinde kurgulanan ön güvertesiyle dikkat çekiyor. Buraya ana kamaradan da direkt erişim mevcut. Yatın alametifarikası ise asimetrik üst güvertesi. Sanlorenzo’nun önceden sadece SL serisinde uyguladığı bu konsept sayesinde mekânlar daha fazla deniz manzarasına sahip oluyor ve yat, daha akışkan bir form kazanıyor. İki farklı iç tasarıma sahip SD188’in Bernardo ve Martina Zuccon imzalı versiyonu ilk kez 7-12 Eylül 2021’de Cannes Yachting Festival’da sergilenecek. Patricia Urquiola imzalı versiyonlarından ise şimdiden dört adet satıldığı açıklandı. www.triodeniz.com