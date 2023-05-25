Söz Sırası Yeniden Sizde!

2023 yılında da Dünyanın En İyi Marinası olmak için Yalıkavak Marina’ya Oy Verin!

Oy vermek için tıklayın! https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından İngiltere merkezli The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından ‘’2022 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası”, “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıları sürdürmek için tüm dostlarını yeniden oy vermeye davet ediyor.