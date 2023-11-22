Lüks, sosyal ve sakin: Alen 77 Fly

Alen Yacht, sektördeki 18. yılını Alen 77 Fly’in prömiyeri ile 25-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Fort Lauderdale Boat Show’da kutladı. Çağdaş hatları, etkileyici performansı ve sürüş kolaylığına sahip tasarımıyla dikkat çeken lüks walkaround motoryat, geniş yaşam alanlarıyla da tam bir konuk sever.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar ALEN YACHT ARŞİVİ

Alen Yacht, custom yat yapımında yurt dışında tanınırlığı her geçen yıl artan bir Türk üretici olarak 18. yılını kutluyor. Modern ve konforlu tasarımları son teknolojiyle birleştirerek olası tüm talep ve ihtiyaçlara yönelik yatlara imza atan marka, geçen ay Fort Lauderdale Boat Show’da gerçekleştirilen Alen 77 Fly’ın prömiyeriyle adından söz ettirdi.

SUYLA BULUŞMANIN KEYİFLİ YOLLARI

Lüks bir walkaround olan Alen 77 Fly’ın öne çıkan özelliklerinden biri, 360 derece manzaraya hâkimiyeti ve yatın her bölgesine sorunsuz erişim sağlayan güverte yapısı. Güverte, rahat oturma ve dinlenme alanlarıyla donatılmış olup, misafir ağırlamak veya denizin tadını çıkarmak için yattaki en ideal nokta olabilir. Bu sofistike motoryatın kıç kısmındaki düzenleme oldukça etkileyici. Hidrolik mekanizmaya sahip platformun suya indirilmesiyle ferah ve geniş bir beach club ile suya giriş platformu kazanılabiliyor. Devamı Kasım 2017 sayısında…