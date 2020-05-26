Suzuki ABD’de test merkezİ kuruyor

Dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Suzuki Motor Corporation, Suzuki Motor of America Inc. (SMAI) bünyesinde yeni bir deniz motorları test merkezi oluşturacağını duyurdu. ABD’nin Florida eyaletindeki Panama City şehrinde Suzuki Marine Technical Center USA adıyla kurulacak yeni merkez, Suzuki’nin dıştan takma deniz motorları alanında pazara çıkacak olan ürünlerinin potansiyel müşterileri için daha verimli bir şekilde geliştirilmesine olanak tanıyacak. 1,7 milyar Japon Yeni değerindeki yatırımla hayata geçecek olan merkez, yaklaşık 20 dönümlük bir arazide kurularak tekne pazarının yoğun olduğu Meksika Körfezi’ni de kapsayan bir alanda Suzuki’nin etkinliğini daha da artıracak. www.suzuki.com.tr