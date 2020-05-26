SPORTSBOAT E-YARIŞ Sportsboat yelkencileri sanalda yarıştı

Bu yıl Sportsboat sezonu 29 Mart’ta “Türkiye 2020 SportsBoat Trofesi” ile başlayacaktı ama salgın nedeniyle her etkinlik gibi bu yarış da iptal edildi. Ancak Sportsboat Komitesi ilk ayağı sanal ortama taşıma kararı aldı. e-Sailing Club platformu üzerinden Virtual Regatta’da yapılan ve 60 kişinin kayıt verdiği yarış, 29 Mart Pazar günü 20’şer teknelik üç filo halinde gerçekleşti. Hepsi 5-6 dakika süren, toplam 14 orsa-pupa yarışı düzenlendi.

Dörder yarışlık elemeler sonucunda en iyi puanı toplayan 20 tekne finalde mücadele etti. Sanal ortam, büyük rekabete sahne oldu. Birinciliği Doğa Arıbaş, ikinciliği Münif Can Çınay, üçüncülüğü Utku Çetiner kazandı. Sportif Direktör Saruhan Çınay, denizcilerin değişen koşullara her zaman daha hızlı adapte olabildiklerini ifade etti. Ayrıca online yarışların pozisyonlar, rüzgâr yönü ve sağanak değişimleri, savunma/atak ile balon indirme/basma süreleri, şamandıra dönüşleri gibi pek çok konu hakkında seyirciyi bilgilendirdiğinin de altını çizdi. Ödüller Sportsboat Trofesi’nin fiziken gerçekleştirilecek ilk yarışından önce dağıtılacak. Bu yarışın tarihi de malum gündem nedeniyle henüz belirlenmedi. O zamana dek e-Sailing platformunda yarışların devam edeceği de duyuruldu. www.sportsboatturkiye.org