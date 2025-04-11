Tam elektrikli teknelerle duyarlı seyir

Elektrikli araçların yıldızı her geçen gün artıyor. Çevre kirliliği, küresel ısınma, daralan enerji kaynakları, ekonomi, sürdürebilirlik gibi birçok etken göz önüne alındığında bu ilginin artarak büyüyeceğini ön görmek zor değil. Sadece ülkemizde 2024 yılında “tam elektrikli” otomobil satışları yüzde 51,7 artarken, pazar payı da yüzde 6,8’den yüzde 10,1’e yükseldi. Denizlerde bu kadar büyük rakamlar ve oranlardan söz edemesek de önemli bir hareketlenmenin olduğu kuşkusuz. Tam elektrikli teknelerde model sayısı arterken bu teknelerin boylarının büyüdüğünü, hızlarının ve menzillerinin de arttığını, bu sayede sürdürülebilir denizcilik anlayışının da başka bir noktaya doğru evrildiğini söyleyebiliriz. Yacht Türkiye olarak, bu heyecan verici dönüşümü dergimize aktarmak adına yerli ve yabancı markaların suya indirdiği en yeni elektrikli modellerini araştırdık ve 15’ini bir araya getirdik. Kapağımıza taşıdığımız Sialia 57 Deep Silence ise elektrikli tekne deneyimini bir adım ileriye taşıyor. Polonyalı markanın amiral gemisi olan 17,60 metrelik motoryat özellikle uzun menziliyle dikkat çekiyor.

Karbon emisyonu olmayan, deniz ekosistemine zarar vermeyen, sessiz, verimli, geleneksel motorlara kıyasla daha az bakım gerektiren ve daha yüksek performanslı bu motorları yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikle şarj etmek de başka bir avantaj. Gelişen batarya teknolojisi ve yenilikçi tasarımlar sayesinde tam elektrikli tekneler pazarda şimdilik küçük olan payını gün geçtikçe geliştirecektir. Her alanda olduğu gibi yatçılığın geleceği de doğa dostu teknolojilerle şekillenecek. Günümüzde süperyatlarda yaygınlaşan hibrit tahrik sistemlerinden sonra küçük ve orta segmentteki teknelerin tam elektrikli motorlarla üretilmesi bu eğilimin güçlü habercileri.

Doğaya saygı göstererek, denizle iç içe sürdürülebilir bir yaşam mümkün. Bu duygular eşliğinde, mevsimin de getirdiği coşkuyla hazırladığımız Nisan sayımız dolu dolu içeriğiyle sizi bekliyor.İyi bir bahar geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar…