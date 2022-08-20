Venedik’te bir Bavaria

Alman Bavaria, ilk Open Top modeli Bavaria SR36’nın prömiyerini Palma International Boat Show’da gerçekleştirmişti. Teknenin ikinci büyük lansmanı ise Venedik’te yapıldı. Grand Canal’da San Marco Bazilikası manzarasında sergilenen tekne, standart hard top versiyonuna kıyasla daha düşük profilli, tavanla birleşmeyen ve yarı ağırlığında ön cama sahip. Tavandaki GRP sunroof açıkken daha fazla temiz hava içeri doluyor. Bu da modele open tekne hissi kazandırmış. Baş tarafı güneşlenme alanı olarak tasarlanan teknenin katlanabilir masalı kokpitinde yemek alanı, kıç kısımda denize bakan lounge ise dinlenme alanı olarak planlanmış. Alt güvertede iki kamara, bir salon ve bir banyo mevcut. Bavaria SR36 Eylül’de Cannes’da görülebilir.

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