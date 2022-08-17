Loro Piana ile yeniden hayata dönen Masquenada 

World Superyacht Awards 2022’de “En iyi Refit Edilmiş Yatlar” kategorisinin kazananı olan Masquenada, görenleri kendine hayran bırakan sıra dışı bir tasarım. Sahibi ise, kaşmir ve yün üzerine uzmanlaşmış tanınmış İtalyan markası Loro Piana’nın başındaki isim. Sekiz ay gibi rekor sayılabilecek sürede refit edilen 51,20 metrelik süperyatın dönüşümü, tek kelimeyle çarpıcı.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar GIULIANO SARGENTINI, BENNETTİ- LUSBEN COURTESY

Üst düzey İtalyan giyim markası Loro Piana’nın yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Pier Luigi Loro Piana, yelkenci kimliğiyle bilinirdi. Bu nedenle ünlü iş insanı, 2006 yapımı bir explorer yat olan Aspire’ı satın aldığında herkesi şaşırttı. Orijinal ismi Etra olan yatın Piana ile buluşması ve refit öyküsü gerçekten etkileyici.

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71 yaşındaki Pier Luigi Loro Piana hayli deneyimli ve bir o kadar da tutkulu bir yelkenci. Ancak bugünlerde yat dünyası onu Masquenada ile konuşuyor. Piana, denizde önceliklerinin değiştiğini ve daha hızlı bir dünya turu yapmak için bir explorer yatın daha ideal olduğunu, uzun seyirlerde konfor talebini de bu nitelikte bir deniz aracının karşılayabileceğini düşündüğünü söyleyerek söze başlıyor ve ekliyor:

“Buradan yola çıkarak büyük oynamaya karar verdim. 50-60 metre boylarında, 10-12 konuk ağırlayabilecek, konfor ve güvenlik sunabilecek güzel bir motoryat arayışına girdim. İşin kritik kısmı, boya karar vermekti. Zira daha büyük bir yatla yelkenlimle gittiğim korunaklı koylara giremezdim.” Devamı Ağustos 2022 sayımızda…