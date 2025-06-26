WWF-Türkiye açıkladı: “Köpek Balığı Yaşayan Deniz Sağlıklı Denizdir!”

Son günlerde Gökova Körfezi’nde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan köpek balığı görüntüsü, kamuoyunda endişe yaratırken, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Kıkırdaklı Balıklar Danışmanı Dr. Hakan Kabasakal konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Kabasakal, “Toplumsal bir kaygıya dönüşen kitlesel bir korkunun fitilinin ateşlenmesi için büyük bir köpekbalığının sahillere yaklaşması yetiyor” diyerek durumu değerlendirdi. Söz konusu videoda yer alan türün sosyal medyada yayılan iddianın aksine “kaplan köpek balığı” olmadığını özellikle belirten Kabasakal, “Keskin şekilde sivrilen burnu, koyu mavimsi sırtı ve suyu bir bıçak gibi yaran dik üçgeni andıran sırt yüzgeci onun bir sivri burunlu harharyas ya da mako olduğunu ele veriyor” şeklinde konuştu. “Türk Sularında Köpekbalıkları” isimli bir kitabı da bulunan Kabasakal, özellikle Gökova Körfezi’nde görülen mako türün tam bir gezgin olduğunu ve dünya çapında geniş bir dağılıma sahip bulunduğunu belirtti. www.wwwf.org.tr