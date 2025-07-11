Maviliklerde açık hava keyfi!

Sezonun en canlı dönemi temmuza, dopdolu bir sayıyla merhaba diyoruz…

Dosya konumuzu “10 metre üstü open motoryatlar” ile denizin üzerinde sınırsız manzarayla açık hava keyfi sunan açık tasarımlı modelleri araştırdık. Sadece hız ve performansla değil, estetik çizgileri ve kullanım konforuyla da öne çıkan bu tekneler geniş güverteleri, manzaralı sosyal yaşam alanlarıyla yani Akdenizli yapılarıyla bizim sularda yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında. Bu segmentteki yenilikleri, bir araya getirdiğimiz 15 motoryatta detaylıca inceleyebilirsiniz…

Geçen ay suya indirilen Bodrumlu Ada Yacht Works’ün 50 metrelik megayatı Legasea, kapağımızı süsleyen Hollandalı Heesen Yachts’ın 57 metrelik ödüllü megayatı Santosha, İtalyan Novamarine’in 10 metrelik RIB’i Black Shiver 100 ve daha önce ünlü top model Adriana Lima’ya ait olan ve refitten geçen Zeelander Z44; yeni modeller, lansmanlar, ödüllü tasarımlar ve daha fazlasını bulacağınız temmuz sayımızın öne çıkan tekneleri arasında…

Deniz insanlarının hikâyelerini anlatmaya bu sayıda da devam ediyoruz. Cem Gürdeniz, rekortmen denizcimiz Erden Eruç’u “Okyanusta yalnız bırakılmış bir Türk” diyerek anlatırken, Golden Globe Race hazırlıklarını sürdüren Eruç’la Alper Günoral da özel bir söyleşi gerçekleşirdi.

Yazarlarımız İnanç Işıl Yıldırım teknelerin iç mekân tasarımlarındaki kimlik arayışını, Deniz Kurt da Türk yat sektörünün mürettebat sorununu inceliyor. Teknoloji sayfalarımızda Mehmet Acar, son dönemde baş döndürücü bir hızda artan yenilikleri sıralıyor. Bünyamin Sürmeli ise yapay zekânın dijital su ayak izine dikkat çekiyor. Mehmet Bezdan’ın “Denizcilerin tanrıçası Aphrodite” yazısı mitolojik esintilerle bizi mavi kıyılarımıza götürüyor…

Tekneler ve mavi portreler dışında bu sayıda denizlere çağıran rotalar da sizi bekliyor. Alüminyum yelkenli Boreal 47.2 ile Biscay Körfezi geçişini kaleme alan Prof. Dr. Talat Kırış kendi teknesi Narval’ın hikâyesini yazmaya bu ay kaldığı yerden tekrar başlıyor. Bu yazısında ise arkadaşının Boreal’iyle Lizbon’a yaptıkları seyir var. Süha Umar da Kitab-ı Bahriye’nin izinde Kıbrıs’ı anlatmaya ikinci bölümle devam ediyor. Miray S. Öncü’nün detaylıca anlattığı Ege’nin karşı kıyısındaki huzurlu yeşil ada Samos ise bu yazın gözdesi olmaya aday. Her biri, başka bir mavilikte başka bir ruh haliyle sizi denizlere davet ediyor…

İyi bir temmuz geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar…