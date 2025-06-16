Tezmarin Catamaran Show başlıyor!

Katamaran dünyasının prestijli markalarını bir araya getiren Tezmarin Catamaran Show, bu yıl 27-29 Haziran tarihleri arasında D-Marin Turgutreis VIP pontonunda dokuzuncu kez kapılarını açıyor. Bodrum Yarımadası’nın en seçkin lokasyonlarından birinde gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Lagoon Catamarans ve Aquila Power Catamarans markalarının Türkiye lansmanları yapılacak. Tezmarin, etkinlik kapsamında 43 feet’ten 55 feet’e kadar uzanan toplam altı katamaranı deniz severlerle buluşturacak.

SERGİLENECEK MODELLER

Lagoon Catamarans

Lagoon 43 (Yeni model)

Lagoon 46

Lagoon 55

Aquila Power Catamarans

Aquila 50 Yacht (Yeni model – Türkiye lansmanı)

Aquila 54 Yacht

Aquila 44 Yacht

www.tezmarin.com adresini ziyaret ederek, Catamaran Show 2025’te yerinizi ayırtabilirsiniz.

Tarih: 27-29 Haziran 2025

Yer: D-Marin Turgutreis/Bodrum

Saat: 17.00-21.00