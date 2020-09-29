Yeni “semi-custom” Jeanneau Yachts 60

Fransız Jeanneau’nun “Jeanneau Yachts” serisi filosuna bir yenisi daha eklendi. Yeni Jeanneau Yachts 60 ilk olarak 23-31 Ocak 2021’de Boot Düsseldorf’ta sergilenecek. 18,28 metrelik semi-custom teknenin tasarımı Philippe Braind ile Andrew Winch’e ait. Hem dış hem iç mekânları çeşitli opsiyonlarla sunuluyor: Arch, hard-top, sprayhood, açık hava kuzinesi, salınabilen baş istralya, direk içi sarma sistemi gibi özellikler isteğe bağlı seçiliyor. Semi-custom 60 için tam 19 farklı yerleşim seçeneği mevcut.

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