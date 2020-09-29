Denizle mücadele fit bir vücut ister

Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede denizcilik çok uzun süre “lüks” kalsa da insanlarımız artık denizciliğin değerini anlıyor. Herkes yat sahibi olmak zorunda değil ama en azından tatillerimizi teknelerde geçirme bilinci giderek yaygınlaşıyor. Özellikle pandeminin ardından, kalabalık oteller yerine sakin bir koya demirlemiş özel bir teknede tatil yapma fikri herkesin aklına yattı. Ancak hem yeni denizciler hem de eski denizciler için hatırlatmak istediğimiz bir kural var. Denizci adam fit olur. Çünkü denizde fırtınanın ne zaman kopacağı veya acil durumun ne zaman yaşanacağı belli olmaz. Fit kalma bilincine sahip denizciler için birkaç küçük tavsiyemiz var.

Diyelim ki kaptanlık belgenizle beraber ilk teknenizi satın aldınız veya bir tekne kiraladınız. Büyük bir hevesle denize açıldınız, sakin bir koya demirlediniz. Yüzdünüz, güneşlendiniz, kumsala çıkıp mangal bile yaptınız ve geri dönüş zamanı gelmişken acı gerçekle yüzleştiniz. Teknenizin demiri deniz tabanında bir kayaya sıkıştı ve yerinden çıkmıyor. Su da 8-10 metre bir derinliğe sahip ve elbette teknenizde oksijen tüpü ve dalış ekipmanları gibi materyaller bulunmuyor. Ne yapacaksınız? 8-10 metre suya dalıp orada yaklaşık 10-20 saniye kadar uğraşıp çapayı çıkardıktan sonra yüzeye geri yüzmelisiniz. Tüm bu işlem ise yaklaşık 1 dakika kadar nefesinizi tutmanızı gerektirecek. Pek bir dakika nefes tutabilecek kadar fit durumda mısınız? Ciğerleriniz bu performansa hazır mı?

Eğer denizciliği lüks bir yatla koylarda demirleyip yiyip içip yüzmek ve güneşlenmek sanıyorsanız, muhtemelen vücudunuz yeterince fit olmayabilir ve bu “çapa kurtarma” operasyonu için koydaki başka teknelerin sahiplerinden yardım istemek zorunda kalabilirsiniz. Şansınız varsa, birisi yardımcı olmak isteyebilir. Ama o koyda yalnız da olabilirsiniz. Daha kötüsü, denizde başınıza her türlü terslik gelebilir ve direnç gerektiren bir yolculuk yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzdendir ki denizci adam her zaman fit olmak zorundadır derler.

Düzenli spor yapmak, yürüyüşlere çıkmak, hatta biraz kas geliştirmek, her denizcinin olağan rutini içinde bulunması gereken faaliyetlerdir. Yaşam ve iş ritminize göre bu antrenmanları günlük rutinlerinize de dahil edebilirsiniz veya ayın belli günlerinde, yoğunlaştırılmış bir spor programı da uygulayabilirsiniz. Böyle bir durumda, sporcu diyeti uygulamanız da yararlı olabilir. Sporcu besini gibi ürünler bu dönemlerde beslenmenizi kolaylaştıracağı gibi Elbette kas geliştirmek istiyorsanız protein tozu takviyesi de almak isteyebilirsiniz. Bu ürünlerde, güvenilirliği dünya çapında kabul edilmiş Solgar ürünlerini tercih etmenizi de tavsiye ederiz.

Unutmayın, denizlerin tadını çıkarmak için denizdeki sürprizlere de hazır olmak gerekiyor. Bu bilince sahip olduktan sonra, denizcilik büyük bir zevke dönüşecek. Biraz fit ve dirençli bir vücuda sahip olmak, denizciliği çok daha kolay bir hobiye çevirir. Üstelik, sadece denizler için değil, daha sağlıklı ve uzun bir hayat sürebilmek için de fit bir vücuda ihtiyacınız olacak.