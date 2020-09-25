GERİ DÖNDÜ – HDI LORYMA CUP

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü’nün organize ettiği Loryma Cup’a 2015 yılında ara verilmişti. Sevilen yarış bu yıl tekrar başladı ve sürpriz bir yenilikle heyecan yarattı.

Yazı ve Fotoğraflar Çiğdem Yurtsever

HDI’nın ana sponsorluğunda ve Netsel Marina’nın ev sahipliğinde, yeni bir formatla düzenlenen Loryma Cup bu yıl 15-21 Ağustos tarihlerinde 12 teknenin katılımıyla yapıldı. Bir Letonya, bir Belarus, bir Hollanda, üç Rus ve altı Türk ekibin yarıştığı organizasyonun en büyük heyecanı 125 millik offshore yarışı oldu. Offshore sevenleri oldukça heyecanlandıran ve gelecek senelerde daha çok katılımcının beklendiği bu ilk yarış formatı yelkenciler tarafından da sevildi.

MARMARİS-ÇİFTLİK ETABI

Yarışların ilk günü 25 millik rota olan Marmaris – Çiftlik etabı oldu. Marmaris koy içinde 12 knot hızlarda esen rüzgârda ilk start verildi. Offset şamandırasını dönen ekipler Yıldız Adası’nı dönüp koy dışına çıktılar. Yılancık bankı önüne atılan şamandırayı dönmek üzere filo ilerlerken şamandıranın yerinde olmadığını gören hakem komitesi lider tekne gelmeden önce aynı koordinatlara bot göndererek “Mike” uygulaması yaptı. Lider tekne Matrak II botu dönen ilk tekne oldu. Dönüşlerini yapan tekneler Kadırga Burnu’na geldiklerinde rüzgâr hafiflemişti. Ancak finiş hattına doğru ilerledikçe rüzgârın dur-kalk yapması, sonuçları değiştiren bir diğer etken oldu. Finiş veren ilk tekne Matrak II olurken, IRC 1’de St Anna, IRC 2’de Kasatka ve IRC 3’de VMG Yelken ekipleri birinci oldu.

ÇİFTLİK-SÖĞÜT ETABI

Regatta’nın ikinci günü 35 millik Çiftlik – Söğüt etabında gün rüzgârsız başladı. Çiftlik açıklarında iki saate yakın rüzgâr bekledikten sonra havanın oturmasıyla birlikte start verildi. 16-18 knot hızlarda esen rüzgârda start alan ekipler, zaman zaman 20 knot’ların üzerini de gördü. 35 millik rota yaklaşık üç saatte sona erdi. Finişlerin yarım saat içinde peş peşe olması da yarışta rekabetin seviyesini gösterdi. İkinci günü IRC 1’de St Anna, IRC 2’de Lettland ve IRC 3’te Aris Deniz birincilik kazandı.

Söğüt’te başlayıp Datça ve Göcek’ten geçip Marmaris’te sona eren regatta’nın son etabı olan 125 millik rota için 12 ekip, Tüysüzce Adası açıklarında kurulan hatta toplandılar. Rüzgârın 15-17 knot arasında olduğu startta ekipler sorunsuzca startlarını alıp önce Atabol kayalığı önlerine atılan şamandırayı, Datça’nın güneyindeki Uzunca Adası’nı dönüp Kızıl Ada’nın içinden geçerek Göcek istikametindeki Peksimet Adası’nı döndüler ve Marmaris Boğaz girişinde finiş yaptılar. IRC 2’deki Ciciko ekibi starttan iki saat sonra yarışı terk ederken Göcek açıklarında Amiga ekibinden bir terk geldi.

Yarışta IRC 1 grubundaki Matrak II ekibi liderliği başta korusa da aynı gruptaki St. Anna ve Lagertha ile IRC 2 grubundaki Kasatka da liderliği zaman zaman aldılar. Finişler başlamadan önce Lettland, yarışı terk eden ekip oldu. İlk finişe gelen tekne ise 05.34.22’de IRC 2 grubundaki Kasatka olurken, 10 saniye sonra ise Matrak II ekibi finişini verdi. 125 mil boyunca son dakikalara kadar birbirlerinden kopmadan yarışan ekipler rekabet keyfini de yaşadı. Son finişi veren ekip İskorpit olurken offshore yarışı 27 saatte sona erdi. Günün birincileri ise IRC 1’de St Anna, IRC 2’de Kasatka, IRC 3’te Aris Deniz ekipleri oldu. ☸

ORGANİZASYONDAN

• Bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde yapılan ilk yarış organizasyonu olan regatta’da brifing ve ödül töreni yapılmadı.

• Çiftlik ve Söğüt’te ilk iki etap için bağlanan ekipler sadece restoranlarda akşam yemeği ile geceyi sonlandırdı.

• Regatta’nın ilk günü Çiftlik’te Azmak Restoran’da yemek yenilirken, ikinci günü Octopus Restoran’da akşam yemeğinin ardından Kulüp Başkanı Cem Tekdağ ilk iki günün kupalarını derece alan ekiplerin skipper’larına teslim etti.

• Yarış komitesi dört kişilik ekipten oluştu. Can Giray’ın başhakem olduğu yarışta Aslı Göktan, Fatih Bakkaloğlu ve Volkan Tuncer görev aldı. Protesto Kurulu Başkanlık görevini Aslı Göktan alırken regatta boyunca protesto verilmedi.

• Bu sene Loryma Cup yıllardır yapılan yarışlar arasında Deniz Kuvvetleri Kupası’ndan sonra en uzun mesafeli yarış oldu. Regatta’nın son yarışı 125 millik rota, elverişli rüzgâr sayesinde iki günden kısa sürdü.

• Organizasyonun ilk günü kayıtlarla birlikte kategori üç olan yarışlar için teknelerin offshore yarışına uygunluğu kontrol edildi.

• Arvento’nun kurduğu takip sistemi ile yarışlar boyunca teknelerin durumları ve güvenliği yarış komitesi tarafından takibe alındı.

HDI LORYMA CUP SONUÇLAR

IRC 1

1. St. Anna, Mikhail Kadetov (RUS)

2. Matrak II Setur Marinas, Orhan Özdaş (TUR)

3. Lagertha, Alyaksandr Prudnikau (BLR)

4. Wind Rider Elseroof, Erol Algül (TUR)

IRC 2

1. Kasatka, Timofey Zhbankov (RUS)

2. Lettland, Igor Bukovskis (LAT)

3. Marmarisa, Gleb Semerenko (RUS)

4. Ciciko, Nikola Çerkezo (TUR)

IRC 3

1. Aris Deniz, Zafer Öznur (TUR)

2. VMG Yelken, Doğukan Kandemir (TUR)

3. İskorpit UK Sails, Bülent Çelik (TUR)

4. Amiga, Leo Kolff (NED)