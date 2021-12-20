Hangi yılbaşı hediyesi?

Denizlerde soğuk rüzgarlar dalgaları kıyıya vuruken, evlerimizde yılbaşını kutlama heyecanı içindeyiz. İşte yılbaşında sevdiklerimize hediye seçmek için tavsiyelerimiz.

Yılbaşının olmazsa olmazı, yılbaşı hediyeleri geleneğidir. Aslında yeni bir yıla girerken yeni yıl hakkında iyi temennilerimizi dile getirdiğimiz bir fırsat olarak kullandığımız yılbaşında sevdiklerimizi küçük hediyelerle mutlu etmenin de bu olumlu ve sıcak atmosferi yaratmaya büyük katkı sağladığını itiraf etmemiz gerekiyor.

Çocuklarımıza, eşimize, aile bireylerimize, arkadaşlarımıza hediye seçerken pek çok alternatifimiz bulunuyor. Ama en güzel hediye, üzerinde biraz düşünülmüş ve kişiye göre özelleştirilmiş hediyedir.

Yani, hediyeyi seçerken, hediyeyi vereceğimiz insanın tercihlerini ve hayat yorumunu da dikkate almak güzel bir alışkanlıktır. Örneğin, her erkeğin siyah ve mavi, her kadının da pembe ve kırmızı renkleri sevdiğini kabul edip kolaya kaçmak yerine, sevdiklerimizin hangi renklere kendilerini daha yakın hissettiklerini gözlemlemek, bilmek ve ona göre hediye seçmek, onlara verdiğimiz değeri anlatacak küçük ama önemli bir nüanstır.

Hediye seçiminde bu tür küçük nüansları dikkate alarak, hediyenin değerini ve anlamını katlayabileceğinizi unutmamalısınız. Bir cüzdan ya da kolye, fark etmez. Önemli olan hediyeye bir anlam yükleyebilme başarınızdır.

Hediye seçimi yaparken, evimizi de unutmayalım. Yılbaşında evimizi de hoş süslerle donatmak, yılbaşı eğlencesi için hazırlık yapmak güzel olmaz mı?

Yılbaşı dekorasyonu konusunda, evi, salonu veya misafirlerinizi ağırlayacağınız ortamı, kırmızı ve beyaz renk ağırlığında süslerle kaplamak, sonraki yıllarda dönüp anı fotoğraflarına baktığınızda, “o harika yılbaşı gecesi” anısını canlandırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca yemek masasında, peçetelerin üzerinde, bardakların desenlerinde, sandalye giydirmelerinde altın yaldızlı detaylar kullanmak da atmosferi canlandırmak adına güzel bir seçim olabilir.

Yılbaşı dekorasyonlarınız içinse, bir kar küresi tercih etmek isteyebilirsiniz.

Çok farklı tasarımlara sahip, çok estetik kar küresi tasarımları arasında seçim yapmakta zorlanmanız bile söz konusu olabilir.

Kar küreleri, yılbaşı organizasyonlarınız sırasında çekilecek sosyal medya fotoğraflarında da başrole oturabilir. İçi su dolu olan bu kürelerin etrafına eğer ışık kaynakları da yerleştirecek olursanız, hem kürenin kendisi pırıl pırıl parlayacaktır, hem de salonunuzun duvarlarında hoş ışık oyunları yaratabilirsiniz. Kaldı ki yılbaşı eğlencesi denilince, süs ışıklandırması olmaksızın bir dekorasyon düşünülemez. Kürenizin çevresine de küçük ampullerden oluşan bir ışıklandırma yapacak olursanız, kar küresi gerçek anlamını bulacaktır.

Kar kürelerinin ayrıca, sadece yılbaşı için değil, yılın her günü için evde etkileyici bir aksesuar olacağını da unutmayalım. Çocukların da yoğun ilgisini çekecek bu minik aksesuarların dünya çapında ciddi meraklıları olduğunu ve koleksiyonunu yapanların bulunduğunu da unutamayalım. Yani sadece basit bir kar küresi deyip geçmeyin.

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