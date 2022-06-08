Şık, lüks ve gezgin 12 RIB

Bir yerden bir yere hızlıca gitme olanağı sunmalarının yanı sıra gezi özellikleriyle de donatılan RIB’ler (rigid inflatable boats, sert tabanlı şişme botlar) son yıllarda büyük popülerlik kazandı. En çok İtalya ve Yunanistan’da üretilen RIB’ler her zevke ve bütçeye göre tasarlanıyor artık, yani herkese göre bir RIB var. Bu ay 9 metre ve üzeri 12 RIB’i seçtik. En önemli ortak özellikleri, serpintisiz eriştikleri yüksek hız ve motoryattan pek farkı bulunmayan yerleşim planları…

1- TecnoRib Pirelli 50

2- Nuova Jolly Prince 50

3- SACS Rebel 47

4- Magazzu MX-14 Classic

5- Technohull Omega 47

6- Ribco Venom 44

7- ZAR Imagine 130

8- Anvera 42 Speedster

9- Ranieri Cayman 38.0 Exclusive

10- MAR.CO R-Evolution X36

11- ONDA 341 Patrol

12- Nautique Inboard 9.5

Devamı Haziran 2022 sayımızda…