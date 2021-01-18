Yılın yelkenlisi CANOVA

Yenilikçi ve fütüristik tasarımlar 2020’ye damgasını vurdu. Yılın son günlerinde sonuçları açıklanan World Superyacht Awards kazananları da bunu ortaya koydu. “Yılın Yelkenli Yatı” seçilen ve en sıra dışı özelliği foiling sistemi olan Canova, tasarımıyla “öncü” olarak nitelendirilen bir süperyat. Fotoğraflar CARLO BORLENGHI, JEFF BROWN (BREEDMEDIA) Yazı MELDA ONBAŞYAN

Finlandiyalı tersane Baltic Yachts’ın 2020’de suyla buluşturduğu 43 metrelik Canova, gelecekte yelkenlilerin sahip olacağı teknoloji ve performans hakkında birçok ipucu içeriyor. Dinamik denge sistemi ve foiling teknolojisi ile donatılan Baltic 142 Canova, Farr Yacht Design ve iç tasarımda Lucio Micheletti imzası taşıyor.

Dünya Süperyat Ödülleri’nde (World Superyacht Awards) jüriyi de etkilemeyi başaran Canova, “Yılın Yelkenli Yatı” seçilerek Neptün heykelciğini kazandı. Baltic Yachts, jürinin yatla ilgili yaptığı değerlendirmeyi şöyle yorumladı: “Canova, öncü bir tasarım. Jüri de yatın konsepti, yenilikçi teknolojisi ve sistemleriyle birlikte yüksek kaliteye sahip yapısını, çekici hatlarını ve mükemmel yerleşim planını takdir etti. Yapılan gizli oylama sonucunda da açık ara farkla kazanan oldu.” Devamı Ocak 2021 sayımızda…