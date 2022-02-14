Asi bir hız tutkunu SACS REBEL 55

Geçen Eylül ayında düzenlenen Cannes Yachting Festival’da lansmanı yapılan Sacs Rebel 55, iptal edilmeseydi Boot Düsseldorf’ta katlanabilir korkuluklu yeni versiyonuyla tanıtılacaktı. İçten takma motorla 17, dıştan takma motorla ise 17.30 metre boya sahip lüks RIB, ünlü tasarımcı Christian Grande imzasını taşıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar SACS MARINE

talyan RIB üreticisi Sacs’ın 2021’in son çeyreğinde lanse ettiği modeli Rebel 55, tasarımcısı Christan Grande’in stilistik ifadesinin en üst noktasını temsil ediyor. Rahatlığın peformansla, dinamizmin enerji ile harmanlandığı Rebel serisinin yeni üyesi, katlanabilir korkuluklu yeni versiyonu ile yeni yılda da kendinden söz ettiriyor. Sacs’ın Rebel serisinin asi ruhu ve sportif çizgileri daha ilk bakışta dikkat çekiyor. Bu ilk karşılaşma bize içerideki konfora dair güçlü ipuçları da veriyor. O halde bu lüks RIB’i keşfe başlayalım. Devamı Şubat 2022 sayımızda.