Her amaca uygun gezgin T28 Cruiser

İzmirli Atak Yachts’ın ilk seri üretim teknesi T28 Cruiser’ı mercek altına aldık. Firmanın kurucusu Can Atak, bu modeli ulaşılabilir fiyatlarla ve konfor içinde denizde olmak isteyenlere özel tasarladıklarını ifade ediyor. Yazı Pelin ÖZCANLI Fotoğraflar Pozitif Studio

Atak Yachts’ın konfordan ödün vermeden, daha uygun fiyatlarla denize erişim sağlanabilmesi hedefiyle ürettiği T28 Cruiser; günlük, uzun konaklamalı, balıkçılık amaçlı ya da megayat tender’ı göreviyle kullanılabilir. Tender, Sport ve Cruiser olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan T28 serisinin ilk gövdesi, tasarım ve mühendislik de dahil, bir buçuk yılın sonunda, Temmuz 2021’de suya indirildi. Tekne, seçilen opsiyonlara göre biraz değişiklik gösterse de sipariş üzerine üç ayda inşa edilebiliyor. Polyester el yatırması tekniğiyla inşa edilen 8,50 metre boyunda, 3,10 metre genişliğindeki teknenin karinası için sekiz kat (CE 188) polyester dökülüyor. Bölmeler ve takviyeler okoume kontrplaktan, duvarlar ve mobilyalar meşe kaplama. Krom malzemeler ise 316 kalite. Tekne içten ya da dıştan takma motorla güçlendirilebiliyor.

AÇIK HAVA YAŞAM ALANLARI

Kıç platform; tekneye stern drive kuyruklu motor takılırsa 314×110 cm, dıştan takma motor takılırsa 70×110 cm ebatlarında iki ayrı kulakçığa sahip oluyor. Standart donanımdaki kaydırmaz güverte zemini isteğe bağlı tik, sentetik tik veya mantar tikle kaplanabiliyor. Kapalı, merkezi kokpitli teknenin havuzluğun kıçında uzanan dört kişilik koltuk var. Sancak ve iskele taraflara da ikişer katlanır bank konabiliyor. Koltuğun sancak önü açık kalacak şekilde, iskelesine doğru sabit masa konumlandırılmış. Acil durum ve ağır motor bakımları gerekirse, masayla koltuk komple arkaya yatırılabiliyor. Havuzluğun sancak ve iskelesinde tercihen açılır balkon yapılabiliyor. Açılır borda kapakları demirde deniz keyfini artırmakla kalmıyor, balıkçılık tutkunlarının büyük balıkları tekneye çekmesini de kolaylaştırıyor. Tekneye, vardavela başlangıçlarına birer adet, havuzluk koltuğundaki krom bara iki adet, dört kamış yuvası ve üç kep ile havuzluk koltuğunun altına 200 litrelik livar eklenebiliyor. Ayrıca teknenin baş güneşlenme alanındaki sırtlık yatırılarak oturma pozisyonda da rahatlık sağlanıyor.

İÇ MEKÂN BİLEŞENLERİ

Havuzluktan kokpite sürgülü cam kapıdan giriliyor. İskelede iki karşılıklı koltuk ve aralarında bir masa var. Standart donanımda sabit olan bu masa yerine hareketlisi tercih edilebiliyor ve masanın aşağı katlanmasıyla 1,40 metrelik uzanma alanı elde edilebiliyor. Sancakta kuzine ve önünde kumanda mahalli mevcut. Kaptan koltuğu da öne doğru katlanarak mutfak tezgâhını rahatlatabiliyor. Kuzine, standart donanımında 120 litrelik buzdolabına ve tek gözlü evye ile gazlı ocağa sahip. Opsiyonlar arasında -5kW jeneratör alınırsa- elektrikli ocak ve mikrodalga fırın da sunuluyor. Ayrıca salona televizyon takılabiliyor ve daha fazla hava giriş çıkışı için tavan manuel veya elektrikli sunroof’lu seçilebiliyor. Salonun tavan yüksekliği ise 1,92 metre.

T28 Cruiser, geniş hacmi ve konforuyla kendinden büyük teknelerle rekabet ediyor. Teknede duvarlar ve kapılarla üst düzey mahremiyet hedefleniyor. İki kamaralı teknenin 1,80 metre tavan yüksekliğine sahip ana kamarası başaltında bulunuyor. Alt güvertenin sancağına banyo, arkasına ise konuk kamarası yerleştirilmiş. Havuzluktaki ve salondaki koltukların da yatağa dönüştürülmesiyle T28 Cruiser’da beş kişi konaklayabiliyor.

HIZ LİMİTLERİ

170W esnek ve 320W sabit güneş paneliyle sipariş edilebilen Atak T28 Cruiser, ihracat ağırlıklı talep görüyor. Suda uzun konaklanabilecek ya da tender görevi görebilecek tekne, hem içten hem dıştan takma motorla beslenebiliyor. En düşük 200 beygirlik stern drive kuyruklu veya dıştan takma motor kullanılması öneriliyor. 250 beygirlik Mercruiser stern drive kuyruklu motorla 1000 devirde 7 knot hıza erişiliyor. 2 bin devirde 15, 3 bin devirde 24, 4 bin devirde 29 knot hıza ulaşılıyor. T28 Cruiser, 4 bin 800-5 bin 200 devirde en yüksek hızı olan 34 knot’a çıkıyor ve bu şekilde saatte 85-90 litre yakıt harcıyor.☸