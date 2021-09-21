CLB72 Modern kâşifler için daha güçlü, daha maceracı

İmza attığı yatlarda tasarım, teknoloji, güvenlik ve performansı gözeten ABD’li üretici CL Yachts’ın ilk gövdesini 2019’da tamamladığı CLB72 modelinin yedinci gövdesi suya indirildi. Markanın B Serisi içinde yer alan motoryat, şık formu ve işlevselliği ile öne çıkıyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar LIGHTSEED STUDIO, JIM RAYCROFT

Modern zaman gezginlerinin beklentileri sır değil. Tasarıma, ileri teknolojiye, güvenliğe ve performansa önem veriyorlar ve tüm bunların uyum içinde olması da öncelikleri. Tercihini motoryattan yana kullananlar listeye zarafet, akışkanlık ve konfor da ekliyor haliyle. Tüm bu nitelikleri taşıyan bir motoryatı keşfediyoruz bu ay. Aslında ilk gövdesi 2019’da üretilen CLB72, 23,44 metrelik yapısında boyundan büyük vaatlerde bulunuyor. ABD’li CL Yachts imzalı motoryat, maceracı ruha sahip aileler için tasarlanmış ve kendini gösterir göstermez tersanenin en hızlı satan yatları arasına girmiş. Geçen ay CLB72’nin yedinci gövdesi tamamlandı ve Fort Lauderdale, Florida’da sahibine teslim için beklemeye başladı. Sınıfının en iyisi ve mensup olduğu B Serisi’nin gözdesi olan modelin ilk beş gövdesi de sahiplerini buldu; dördü ABD’de, biri ise Hong Kong’da. Altıncı gövde de CL Yachts’ın Fort Lauderdale’de yer alan Kuzey Amerika Ofisi’nde özel turlar ve deneme seyirleri için konumlandırıldı. Biz sıcak ve şık tasarımıyla ailenin en genç üyesi yeni CLB72’yi yakından tanıyalım. Devamı Eylül 2021 sayımızda.