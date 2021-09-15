MOSKITO 55 metrelik agresif güzel

Hollandalı megayat ve spor yat üreticisi Heesen Yachts yeni güzeli 55 metrelik Moskito’yu sahibine teslim etti. Nisan 2021’de suya inen dört güverteli Moskito’nun Omega Architects imzalı agresif dış görünümü, iç mekânlarında Bannenberg&Rowell tasarımıyla daha yumuşak bir karaktere bürünerek konfor veriyor. Hızlı tam deplasman çelik gövdeli Moskito’nun mühendisliğini ise deneyimli tasarım stüdyosu Van Oossanen üstlendi. Fotoğraflar TOM VAN OOSSANEN

Heesen Yachts’ın ilk olarak “Project Pollux” olarak tanıttığı 55 metrelik yat, Ekim 2020’de sahibine satıldı ve Moskito ismini aldı. 2021 yılında Heesen’in suyla buluşan ikinci yatı olan hızlı tam deplasman çelik gövdeli (FDHF-Fast Displacement Hull Form) Moskito ilk seyahatini Nisan ayında 2.800 deniz mili yol katederek Malta’ya yaptı. Bu yazı Akdeniz’de geçiren Moskito, kış mevsiminde ise Karayipler’e doğru yolculuğa çıkacak.

KASLI GÖVDE

Dünyaca ünlü tasarımcı Frank Laupman’ın kurduğu yat tasarım ofisi Omega Architechts’in tasarladığı Moskito’nun gövdesi kaslı, sportif ve agresif bir çizgiye sahip. Mimarının “köpek balığı dişleri” olarak tabir ettiği dikey camları ise ona farklı bir karakter veriyor. Cam cephelerin yoğunluğu iç mekânlara da pozitif bir artı özellik olarak yansıyor. Manzara ve ışıktan daha fazla faydalanan misafirler, ferah ve dingin bir atmosferde yaşıyor ve denizle şeffaf bir iletişim kurabiliyorlar. Devamı Eylül 2021 sayımızda…