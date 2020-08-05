Denizde eğlence zamanı: 10 BOWRIDER MOTORYAT

Yaz bitmeden teknede daha fazla dış mekân arayanları sevindirecek bir araştırma yaptık. Sevdikleriyle rahatça oturup sohbet etmek ve müzik dinlemek, su sporlarıyla eğlenmek isteyenler; biri arkada biri önde iki havuzlukla kurgulanan, yüksek hızları sayesinde su sporlarına elverişli olan bu 10 bowrider model tam size göre… Devamı Ağustos 2020 sayımızda…

Hazırlayan PELİN ÖZCANLI pozcanli@doganburda.com