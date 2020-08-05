Denizde eğlence zamanı: 10 BOWRIDER MOTORYAT

Yaz bitmeden teknede daha fazla dış mekân arayanları sevindirecek bir araştırma yaptık. Sevdikleriyle rahatça oturup sohbet etmek ve müzik dinlemek, su sporlarıyla eğlenmek isteyenler; biri arkada biri önde iki havuzlukla kurgulanan, yüksek hızları sayesinde su sporlarına elverişli olan bu 10 bowrider model tam size göre… Devamı Ağustos 2020 sayımızda…
Hazırlayan PELİN ÖZCANLI pozcanli@doganburda.com
- Sea Ray SLX 400
-
Boston Whaler 350 Realm
-
Nimbus T9
-
Flyer 8 Spacedeck
-
XO Boats 260 T-Top
-
Crownline 265 SS Bowrider
-
Monterey MX6 Surf
-
Axopar 22 Spyder
-
Stingray 225 LR
-
Quicksilver 675 Bowrider
-