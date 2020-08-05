Denizde eğlence zamanı: 10 BOWRIDER MOTORYAT

5 Ağustos 2020 / yorum yapılmamış

Yaz bitmeden teknede daha fazla dış mekân arayanları sevindirecek bir araştırma yaptık. Sevdikleriyle rahatça oturup sohbet etmek ve müzik dinlemek, su sporlarıyla eğlenmek isteyenler; biri arkada biri önde iki havuzlukla kurgulanan, yüksek hızları sayesinde su sporlarına elverişli olan bu 10 bowrider model tam size göre…  Devamı Ağustos 2020 sayımızda…

Hazırlayan PELİN ÖZCANLI pozcanli@doganburda.com 

 

  • Sea Ray SLX 400

  • Boston Whaler 350 Realm

  • Nimbus T9

  • Flyer 8 Spacedeck

  • XO Boats 260 T-Top

  • Crownline 265 SS Bowrider

  • Monterey MX6 Surf

  • Axopar 22 Spyder

  • Stingray 225 LR

  • Quicksilver 675 Bowrider 

 

Post Views: 813
Motoryat Pelin Özcanlı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.