Yacht Türkiye AĞUSTOS 2020 – 174

5 Ağustos 2020 / yorum yapılmamış

20 ALESTA

Bavaria Yachts, Sea Ray, Lagoon, Trio Deniz, Bali Catamarans, Ferretti Yachts, Bilgin Yachts, Galeon Yachts, Fairline Yachts, D-Marin, Neel Trimarans, Wally Yachts, Arvento, MSA…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…

37 KILAVUZ

Hızlı, eğlenceli, su sporları yapmaya elverişli 10 bowrider motoryat…

46 KAPAK

Türk tersane Mazu Yachts’ın 24,50 metrelik yeni amiral gemisi Mazu 82’yi test ettik…

54 MEGAYAT

Yıldız Gemi imzalı 43 metrelik Sunrise’ı tasarımcısı, üreticisi ve sahibi anlattı…

62 KEŞİF

25 metre boyundaki Cranchi Settantotto (78) tüm gösterişiyle suyun üstünde…

70 TERSANE

Venture Yachts’ın Yalovadaki tersanesinde özgün ve kişiye özel motoryatlar üretiliyor…

72 MAVİ TUTKU

Ünlü oyuncu Emre Kınay’ın aldığı yelken derslerinden birine konuk olduk…

78 SEVGİLİ TEKNEM

Büyük denizci Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın efsane teknesi Seddülbahir 100 yaşında…

86 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav’ın rotası bu kez Hisarönü-Yeşilova…

94 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel’in Sığacık Körfezi’ni keşif seyri…

102 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, denizde “yeni normal”i değerlendirdi…

104 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Bodrum’daki iskelelerin kıyılarımızı işgalini yazdı…

108 TRAMOLA

J70 sınıfı, Tırhandil Cup, 2020 Rolex Swan Cup…

110 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli dünyanın en büyük mağarası Son Doong’u kaleme aldı…

112 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz dünya denizcilik tarihinin de hazinesi sayılan Savarona’yı anlattı…

114 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, 30 Ağustos vesilesiyle Atatürk’ün denize verdiği önemi kaleme aldı…

116 KİTAP

Amerikalı tarihçi Laurence Bergreen’in “Macellan” biyografisi Türkçeye çevrildi…

118 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, yatçıların gitmek için hevesle beklediği adalardan Kalimnos’u yazdı…

122 YAT MARKET

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