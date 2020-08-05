Yacht Türkiye AĞUSTOS 2020 – 174

20 ALESTA
Bavaria Yachts, Sea Ray, Lagoon, Trio Deniz, Bali Catamarans, Ferretti Yachts, Bilgin Yachts, Galeon Yachts, Fairline Yachts, D-Marin, Neel Trimarans, Wally Yachts, Arvento, MSA…
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…
37 KILAVUZ
Hızlı, eğlenceli, su sporları yapmaya elverişli 10 bowrider motoryat…
46 KAPAK
Türk tersane Mazu Yachts’ın 24,50 metrelik yeni amiral gemisi Mazu 82’yi test ettik…
54 MEGAYAT
Yıldız Gemi imzalı 43 metrelik Sunrise’ı tasarımcısı, üreticisi ve sahibi anlattı…
62 KEŞİF
25 metre boyundaki Cranchi Settantotto (78) tüm gösterişiyle suyun üstünde…
70 TERSANE
Venture Yachts’ın Yalovadaki tersanesinde özgün ve kişiye özel motoryatlar üretiliyor…
72 MAVİ TUTKU
Ünlü oyuncu Emre Kınay’ın aldığı yelken derslerinden birine konuk olduk…
78 SEVGİLİ TEKNEM
Büyük denizci Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın efsane teknesi Seddülbahir 100 yaşında…
86 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav’ın rotası bu kez Hisarönü-Yeşilova…
94 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel’in Sığacık Körfezi’ni keşif seyri…
102 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, denizde “yeni normal”i değerlendirdi…
104 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Bodrum’daki iskelelerin kıyılarımızı işgalini yazdı…
108 TRAMOLA
J70 sınıfı, Tırhandil Cup, 2020 Rolex Swan Cup…
110 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli dünyanın en büyük mağarası Son Doong’u kaleme aldı…
112 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz dünya denizcilik tarihinin de hazinesi sayılan Savarona’yı anlattı…
114 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, 30 Ağustos vesilesiyle Atatürk’ün denize verdiği önemi kaleme aldı…
116 KİTAP
Amerikalı tarihçi Laurence Bergreen’in “Macellan” biyografisi Türkçeye çevrildi…
118 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, yatçıların gitmek için hevesle beklediği adalardan Kalimnos’u yazdı…
122 YAT MARKET