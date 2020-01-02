SOYLU GÜZEL Najiba’nın kuzey seyri

Yılın ilk sayısının kapağını süsleyen Najiba’nın hikâyesinin başlangıcı bir yıl öncesine dayanıyor. 170 yıllık geçmişe sahip Feadship’in tersanesinde deneyimli gezginler için yaratılan 58 metrelik süperyat, sahip olduğu tüm özellikleriyle “asil” anlamına gelen adının hakkını veriyor. Hollanda’daki tersanesinden ayrıldıktan sonra Norveç fiyortlarında seyreden süperyatın seyir günlüğüne göz attık… Najiba 3 Ocak 2019’da yılın suyla ilk buluşan süperyatı olarak adını duyurmuştu. Gövdesi Vitruvius Yachts/Philippe Briand tarafından tasarlanan yatın iç mekânlarının yaratıcısı ise Christian Liagre. Najiba, MCM’in en büyük motoryat projesi ve Feadship ile de ilk ortaklığı. MCM’i süperyat piyasasındakiler ve bu pazarı takip edenler yakından tanıyor. 1998’de kurulan ve hızla sektörün önde gelen yönetim firmalarından biri haline gelmeyi başaran MCM; çelikten alüminyuma motoryatlar ve yüksek teknoloji karbon fiber yelkenlilere uzanan geniş bir yelpazede portföye sahip. Süperyat projeleri ve yat yönetimindeki başarısını 2019’da Najiba ile bir kez daha ortaya koydu. Devamı Ocak 2020 sayımızda…



