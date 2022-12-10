2022’de sularımıza giren 15 YENİ MARKA

Sene boyunca dünyanın dört bir yanından birçok firmanın Türkiye’yle temsilcilik anlaşması imzaladığı haberlerini aldık. Bu markaların en yeni yelkenlileri, motoryatları, katamaranları ve RIB’leri sularımızda seyretmeye başladı bile, belli ki devamı da gelecek. Her marka ve bir modelini sizler için yazdık…
Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]
MCCONAGHY – MC82P
YYACHTS – Y7
ADVANCED YACHTS – A66 SALT
KUFNER YACHTS – KUFNER 54
ITALIA YACHTS – IY 12.98
DOLPHIN CATAMARANS – DOLPHIN 460
SCANNER MARINE – ENVY 1200 OB
SEAWATER LUXURY RIBS – GHOST 320
DELPHIA YACHTS – DELPHIA 11 DIESEL
FIBRAFORT – F333 GT
RYCK – RYCK280
COBRA RIBS – NAUTIQUE 9.7
ROCK MARINE – ROCK 30
FLIPPER BOATS – 900 ST
BMA BOATS – X277
Tüm detaylar Aralık 2022 sayımızda.