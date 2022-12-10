2022’de sularımıza giren 15 YENİ MARKA

Sene boyunca dünyanın dört bir yanından birçok firmanın Türkiye’yle temsilcilik anlaşması imzaladığı haberlerini aldık. Bu markaların en yeni yelkenlileri, motoryatları, katamaranları ve RIB’leri sularımızda seyretmeye başladı bile, belli ki devamı da gelecek. Her marka ve bir modelini sizler için yazdık…

Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]

MCCONAGHY – MC82P

YYACHTS – Y7

ADVANCED YACHTS – A66 SALT

KUFNER YACHTS – KUFNER 54

ITALIA YACHTS – IY 12.98

DOLPHIN CATAMARANS – DOLPHIN 460

SCANNER MARINE – ENVY 1200 OB

SEAWATER LUXURY RIBS – GHOST 320

DELPHIA YACHTS – DELPHIA 11 DIESEL

FIBRAFORT – F333 GT

RYCK – RYCK280

COBRA RIBS – NAUTIQUE 9.7

ROCK MARINE – ROCK 30

FLIPPER BOATS – 900 ST

BMA BOATS – X277

Tüm detaylar Aralık 2022 sayımızda.