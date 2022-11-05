Cryptom Bosphorus Boat Show’da  25 Türkiye prömiyeri

Cryptom Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı ilk defa 11-20 Kasım’da Marintürk İstanbul City Port Pendik’te kapılarını açıyor. YATED Fuarcılık ile ED Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuarda, dünyaca ünlü markaların distribütörlerinin katılımıyla her tip tekne bulunacak. En son suya inen ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek 25 modeli kaçırmamanız için listeledik.

RIVA 88’ FOLGORE

SANLORENZO SX88

SQUADRON 68

JEANNEAU YACHTS 65

AZIMUT MAGELLANO 66

LAGOON SIXTY7

BLUEGAME BGX60

ABSOLUTE NAVETTA 64

FOUNTAINE PAJOT SAMANA 59

LAGOON 55

ARCADIA SHERPA 60

FOUNTAINE PAJOT AURA 51

GREENLINE 45 COUPE

SWIFT TRAWLER 48

HANSE 460

NAUTITECH 44 OPEN

JEANNEAU DB/43

BAVARIA S36

OCEANIS 34.1

DELPHIA 11 SEDAN

MAREX 330 SCANDINAVIA

CORSAIR X33

FIBRAFORT 333 GRAN TURISMO

QUICKSILVER 625 PILOTHOUSE

AGILIS 355 JET TENDER