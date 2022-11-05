Cryptom Bosphorus Boat Show’da  25 Türkiye prömiyeri

Cryptom Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı ilk defa 11-20 Kasım’da Marintürk İstanbul City Port Pendik’te kapılarını açıyor. YATED Fuarcılık ile ED Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuarda, dünyaca ünlü markaların distribütörlerinin katılımıyla her tip tekne bulunacak. En son suya inen ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek 25 modeli kaçırmamanız için listeledik.
RIVA 88’ FOLGORE
SANLORENZO SX88
SQUADRON 68
JEANNEAU YACHTS 65
AZIMUT MAGELLANO 66
LAGOON SIXTY7
BLUEGAME BGX60
ABSOLUTE NAVETTA 64
FOUNTAINE PAJOT SAMANA 59
LAGOON 55
ARCADIA SHERPA 60
FOUNTAINE PAJOT AURA 51
GREENLINE 45 COUPE
SWIFT TRAWLER 48
HANSE 460
NAUTITECH 44 OPEN
JEANNEAU DB/43
BAVARIA S36
OCEANIS 34.1
DELPHIA 11 SEDAN
MAREX 330 SCANDINAVIA
CORSAIR X33
FIBRAFORT 333 GRAN TURISMO
QUICKSILVER 625 PILOTHOUSE
AGILIS 355 JET TENDER