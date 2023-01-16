APNA Türk tasarımcıyla yeniden doğdu

2010 yılında Antalya’da inşa edilen 35 metrelik explorer, Türk tasarımcı Ceren Civaoğlu Tugay’ın ellerinde yeniden doğdu. Refit projesi Marmaris’te gerçekleştirilen yat yeni sahibiyle şimdi Adriyatik sularında…

Yazı EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar CCT MARİNE INTERIORS ARŞİVİ

Ceren Civaoğlu Tugay ve tasarım ofisi Cct Marine Interiors’ın refitini ve dekorasyonunu üstlendiği ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladığı Apna, aslında yakından tanıdığımız bir yat. Aralık 2010’daki 58’inci sayımızda detaylıca tanıttığımız, çelikten inşa edilmiş 35 metrelik yatın o zamanki ismi B-Nice idi. İş adamı ve ünlü ressam Benice Gümrükçüoğlu, yaz kış içinde yaşayacağı, bir ev gibi dekore ettiği dört güverteli explorer tipi yatı Antalya Serbest Bölgesi’nde Saba Yacht tersanesinde inşa ettirmişti. Eylül 2010’da suya indirilen yatın yapımı iki buçuk sene sürmüştü. RINA klaslı teknenin dış tasarım çizgisi, yerleşimi ve tüm detayları Gümrükçuoğlu’na aitti. Mühendisliğini ise Dinçer Dinç yapmıştı. Dekorasyona da Gümrükçüoğlu, eşi Ayşe ile birlikte karar vermişti. Klasik anlayışla dekore edilen yata ABD’den üç konteynır dolusu mobilya getirildiğini yazmıştık o zamanki haberimizde. Dört güvertesi, dört kamarası, geniş mutfak ve mürettebat alanıyla suya indiği dönemde oldukça konforlu bir yat olan B-Nice o zamanki sahibinin zevkine göre antika koltuklarla dekore edilmiş klasik bir iç tasarıma sahipti. Şimdi A’dan Z’ye her şeyi değişen yat bambaşka bir kimliğe büründü.

NELER DEĞİŞTİ?

Tekne iç mekân ve stil tasarımcısı Ceren Civaoğlu Tugay’a Apna’da neleri değiştirdiklerini sordum. Yaptıkları detaylı çalışmayı şöyle özetledi:

“Ben tekneyi, el değiştirince 2019’da yeni sahipleri ile bir araya gelince gördüm. Siz de hatırlarsınız, tekne daha önce aşırı klasik olduğu için komple refit istendi. Ben de öncelikle istedikleri şekilde bir tefriş yapıp teklifimi sundum, kabul ettiler ve çalışmaya başladık. Alt güvertedeki spor salonunu iptal edip, artı ana güvertedeki yemek alanını asansörün olduğu geniş hole alarak açılan alanlardan iki adet kabin daha eklemek en majör değişiklikler oldu. Üstteki kaptan kabini ile kabin sayısı dörtten yediye yükseldi. Salonda da mekânı dikey ahşap çıtalardan oluşan bir panel ile ikiye ayırdım: Bar ile kütüphane alanı ve oturma grubu ile sohbet alanı. Böylece farklı fonksiyonlardan keyif alınacak yerler oluştu. Aynı paravandan, yeni yemek alanı ile ana güverteye eklediğimiz VIP kabin arasına da koydum, mahremiyet sağlamak için… Malzemelerde koyu parlak ceviz, ince krom çıtalar ve ekru deri kombinledim. Çoğu yüzeyde yansımalı illüzyonlar için ayna kullandım. Tavan planının geometrisine çok önem verdik. Zemindeki mekân ayırımları ile uyumlu ama monotonluktan uzak bir tasarım yaptım.”

MASKÜLEN TASARIM

Sektörde 18’inci yılını geride bırakmak üzere olan Ceren Civaoğlu Tugay ve tasarım ofisi Cct Marine Interiors Meksika’dan Mısıra dünyanın çeşitli bölgelerine yolladıkları projelere şimdi de Apna’yı katmış oldu.

Ceren Civaoğlu Tugay, pandemi döneminde alınan bir refit projesi olan Apna için çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, tüm dünyadaki olumsuz lojistik ve benzeri etkilere rağmen ekibi ile birlikte bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde projeyi sonuçlandırdıklarını belirtti. Tugay, Türkiye’de motoryat üretim camiasının daha çok işçilik kalitesi ve tutarlı ve özgün tasarım anlayışı ile dünya standartlarını yakaladığını ve kendilerinin de bu doğrultuda çalıştığını belirtti.

Bitirme detayları tamamlandıktan sonra, aynı zamanda tekneyi kendi dekoratif aksesuar markası Commodores ile donatan Ceren Civaoğlu Tugay; “Refit projesi Marmaris’te yürütülen Apna, çoğunlukla üretim yapılan diğer şehir ve tersane bölgelerini yakalayacak standartlarda revizyona girdi. Hint asıllı İngiliz bir iş adamı için yaptığımız teknede bizim için en önemli kriter kullanıcı memnuniyeti idi. Onu da optimumda yakaladığımız gözlemlemek gurur verici” dedi.

Tekne sahiplerinin yaklaşımı ile oldukça maskülen bir ambiyansta dizayn edilen tekne, teslim alındıktan sonra Adriyatik’e geçerek Karadağ’da demirledi.☸