Alize Ocean Racing Transquadra’nın son etabında

Sinan Sümer ve Tolga Pamir’in Alize Ocean Racing duo takımı, Ağustos 2020’de Transquadra’nın birinci etabına katıldı ve bir okyanus yarışına ilk kez tamamı Türklerden oluşan bir ekip girmiş oldu. 10. Transquadra’nın ikinci ve son etabına da artık geri sayım başladı. Fransa-Portekiz rotasını 80 tekne arasından ikincilikle bitirerek göğsümüzü kabartan Alize Ocean Racing, 9 Ocak’ta okyanusu geçmek üzere Madeira, Portekiz’den yola çıkacak. 19 Şubat’a kadar karaya adım atmadan kesintisiz yarışacak ekip, finişi 19 Şubat’ta Karayipler’de yer alan Martinik’te verecek. İkinci etabı da Şubat sayımızda Sinan Sümer’in seyir günlüğünden öğreneceğiz. www.alizeyelken.com