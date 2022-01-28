Turquoise Yachts ve Hot Lab imzalı 65 metrelik Neptune

Türk üretici Turquoise Yachts, 65 metrelik projesi Neptune için İtalyan tasarım stüdyosu Hot Lab’le çalışıyor. Hem dışı hem içi Hot Lab imzalı yatın mühendisliği ise Turquoise Yachts ve Azure Naval Architecture’a ait. Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı yatın genişliği ise 11,80 metre. Modern görünümlü, zarif deplasman gövdeli yatta bol cam sayesinde etkili deniz manzaraları hedefleniyor. Kıçtaki yüzme havuzunun zeminin de camdan üretilmesi planlanıyor. 1328 groston iç hacme sahip Neptune’de 14 kişi konaklayabilecek. Sinema, beach club ve gym’in de bulunacağı yatın mürettebat bölümünde; kaptan ve ikinci kaptan kabinleri ile yedi adet iki kişilik kabin yer alacak. www.turquoiseyachts.com