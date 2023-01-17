J/70 Türkiye Turu. Finali yabancılarla yaptı!

J/70 Türkiye Turu’nun son etabında filoya katılan iki yeni Türk ekibin yanı sıra üç yabancı takımın eklenmesiyle birlikte 10 ekip yarıştı. Artan ilgiyle birlikte rekabetin de yükseldiği son ayak sonunda toplam yedi yarış yapıldı. Yazı ve Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER

J/70 Sınıf Birliği’nin her ayakta farklı bir bölgede organize ettiği J/70 Türkiye Turu’nun altıncı ve son ayağı D-Marin Turgutreis’de 2-4 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Üç yabancı ekiple birlikte filoya yeni katılan Serkan Gezer’in dümende olduğu Jamk ve Yiğit Eroğlu’nun dümende olduğu İvedi tekneleri de yarıştı. İlk gün güneyli hafif hava ile birlikte 55 dakika süren bir yarış yapılabildi. Ardından havanın devamlı yön değiştirmesi sebebiyle başka yarış yapılamadı.

ÇEKİŞME VE KEYİF İÇ İÇE

İkinci gün kuzeyli esen 8-12 knot hızındaki rüzgâr eşliğinde toplamda üç çekişmeli yarış yapıldı. Havanın ufak sağanaklarda fazlaca yön değiştirmesi sebebiyle liderin sürekli değiştiği yarışlarda tüm yarışanlar büyük keyif aldı. Yarış sonunda tüm teknelerin bağlandığı D-Marin Turgutreis “dock party”de buluşan ekipler kaynaşma ve 2023 planlarını konuşma şansını buldu.

EKER KAYMAK’IN LİDERLİĞİ

Son gün ise planlanan üç yarışın tamamı da yapıldı ve kuzeyli havanın tekrar parkurda olması sebebiyle çekişmeli yarışlar devam etti. Altı ayaktan oluşan serinin genel klasmanında Ahmet Eker’in dümende olduğu Eker Kaymak ekibi birinci, Gülboy Güryel’in dümende olduğu Denizcik ekibi ikinci ve Utku Çetiner’in dümende olduğu Atom ekibi üçüncülük kupasını kazanan ekipler oldu.

2023 için filoya yeni katılacak tekneler ile birlikte toplamda 20 tekne mart ayında başlayıp kasım ayına kadar J/70 Türkiye Turu’nu kazanmak için ter dökecek. ☸