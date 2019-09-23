Vikinglerin cenneti Ulvik SUYUN BİTTİĞİ YER!

Bu muhteşem doğayı hangi noktasından anlatmaya başlamalı bilemiyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel topraklardan, en güzel kıyılardan oluşan Norveç fiyortlarında, Vikinglerin anavatanındayım.

Herkesin güneye inip sıcaklardan kavrulduğu Ağustos ayının tamamını 40 metre bir yelkenli ile serin, zaman zaman gerçekten soğuk olan kuzey ülkesi Norveç’te geçiriyorum, biraz şef, biraz da gezgin olarak…

Öncelikle havadan bahis açacak olursak; insan Norveç’in yaz aylarında dahi bu derece soğuk olduğuna inanamıyor. Eğer Norveç’te doğmuş fakir bir balıkçıysanız ve yaz aylarında Akdeniz’in sıcak ülkelerine inme şansınız yoksa, yazın ne olduğunu öğrenme şansınız dahi yok (gerçi ortalamaya bakarsak, sanırım Norveç’te fakir kimse yok). Gördüğüm en sıcak hava 20 dereceydi ve sadece güneşin tam tepede olduğu öğlen saatlerinde bu ısıya yükseldi. Güneyde ortalama 15 derece olan hava, kuzeye doğru çıktıkça günbegün soğumaya devam ediyor ve güneş de sizi ısıran bir canavara dönüşüyor, tabii güneş varsa. Demem o ki; gün ışığı dünyanın bu bölgesinde gereğinden fazla kalıyor kalmasına ama güneş yüzünü az gösteriyor, hava bulutlu! Yılın bu mevsiminde gün sabah dörtten itibaren aydınlanmaya başlayıp, güneş saat 05.00 civarı 09.00 etkisi yapacak kadar yükseliyor. Gece ise saat 21.30’da batmasına rağmen hava saat 23.00’lere dek tam olarak kararmıyor. Tuhaf değil mi? Akşam yemekleri bitiyor, şaraplar içiliyor, sohbetler ediliyor, başka ülkelerdeki sevdiklerimiz bize iyi geceler diyor ama bizde hava hâlâ aydınlık. Devamı Eylül 2019 sayımızda.