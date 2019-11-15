Filika yelkenciliği canlanıyor

Son zamanlarda hafta sonları Kalamış’a yolu düşenler denize baktıklarında alışılagelmişin dışında bir manzarayla karşılaşıyor. 1700’ler tasarımı klasik bir filikada yelken yapan gençler, deniz kültürünü Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu’nun desteğiyle öğreniyor. Yazı: Pelin Özcanlı, Fotoğraflar TOLGA İLDUN

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Direktörü Amiral Cem Gürdeniz’in önderliğinde, 2015 yılı sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda hizmet dışına çıkarılan 5 çifte yelkenli filika Koç Üniversitesi’ne hibe edildi. Filika, RMK Tersanesi’ndeki onarım ve yenileme işlemi sonrasında, 6 Nisan 2016 tarihinde Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir törenle Koç Üniversitesi Yelken Kulübü’ne teslim edildi. Böylece uzun yıllar sonra ilk kez klasik tekneler konusundaki farkındalık artmaya başladı. 2018’e kadar bağlama limanı müze rıhtımı olan yelkenli filika, her hafta sonu Haliç sularında tam arma seyirleri ile filika kültürünü İstanbul halkına tanıttı. 4 Mayıs 2018 tarihinde Kalamış Setur Marina rıhtımına götürüldü. KÜDENFOR ve Kulüp üyeleri o günden beri hafta sonu Kalamış’ta, ellerini uzattıklarında suya değdikleri 11 metrelik ahşap klasik bir teknede yelken yapıyor. Üstelik başlarındaki E. Amiral Cem Gürdeniz ve Koç Üniversitesi Filikası’nın ikinci kaptanı KÜDENFOR Üyesi R. Can Cantimur’dan deniz kültürünü en doğru şekilde öğrenme fırsatı da cabası.

Dört yelkenli ve kürekli bu 1700’ler tasarımı filikanın etrafta dolaşması, Türk denizcilik tarihinden gelen hatıraları ve kurumsal hafızayı da canlandırmayı amaçlıyor. Biz de klasik bir teknede yelken açmanın hissettirdiklerine bizzat şahit olmak için, Koç Üniversitesi Yelken Kulübü denizcileri ile filikalarında hem yelken yapmak hem de sohbet etmek üzere buluştuk. Kulüp adına Başkan İnci Çiftçi filika yelkenciliği hakkında bilgi verdi. Devamı Kasım 2019 sayımızda…