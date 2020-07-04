“Yeni normal”de deniz hayatı

Uzun bir süre hasret kaldığımız maviye, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle nihayet kavuşabildik. Birtakım kurallarla “yeni normal” yaşantımıza başladık. Teknede tatil ise bu yazın yükselen yıldızı… Henüz haziran itibarıyla güneyden gelen haber ve görüntülere bakınca, 2020 deniz turizminin canlı geçeceği anlaşılıyor. Yazarımız Ali Boratav da sezonu Göcek’te açanlar arasındaydı. Koy koy gezdiği Göcek’ten ilk izlenimlerini yazdı. Boratav’ın aktardığına göre denizde nüfus bir hayli artmış, sakin koy bulmak güçleşmiş. Bu beklenen bir gelişmeydi ancak deniz adabından uzak tatilcilerin yarattığı durum biraz can sıkıcı. Küçücük koylarda yüksek müzik, gürültü, jeneratör kullanımı ile etraftaki diğer tekneleri rahatsız edenlerin sayısının arttığını bildiriyor Ali Boratav. Yeni normalde denize daha fazla çıkacağımız kesin ancak adabımuaşereti de elden bırakmayalım. Uymayanları kibarca uyaralım. Ağaçlara bağlananları, denizi kirletenleri Sahil Güvenlik yetkililerine bildirelim…

Bu süreçte teknede kaç kişi ile seyir yapılabileceği konusu da çokça sorulan sorular arasında. Bu konuda mülki amirler karar verici ve her bölgede farklı uygulamalar söz konusu. Kiminde iki ila dört kişilik seyre izin, kiminde sosyal mesafe şartı var. Ama çoğunlukla yatak kapasitesi kadar kişinin teknede olması yeterli görülüyor. Bu ayki dosya konumuzun fikri de buradan doğdu: Mürettebat gerektirmeyen, tek başına ya da çok az kişiyle idare edilebilen yelkenli tekneler. Short handed olarak adlandırılan bu yeni jenerasyon yelkenlilerde güvertelerde ayak altında hiçbir şey bulunmuyor, tüm iskotalar dümencinin elinin altına kadar geliyor, vinçler dümenin hemen önüne konuyor, yelkenler otomatik sarılıyor ve kendiliğinden yön değiştiriyor. Az kişiyle seyrin keyfini yaşamak isteyenler için 14 gözde modeli bir araya getirdik, onlardan birisi olan Alman Hanse Yacts’ın 14 metrelik modeli 458’i de kapağımıza taşıdık…

Heykeltıraş İlhan Koman’ın eserlerine hayat verdiği 115 yıllık kültür mirası Hulda, lüks bir tatil sunan 70 metrelik megayat Sherakhan, 13 metrelik konforlu RIB Nuova Jolly Prince 43 ise bu ayın diğer tekneleri… Oyuncu, iş adamı, avukat… Bu sayıda da yine farklı mesleklerden mavi tutkunlarıyla denizci sohbetler gerçekleştirdik. Ve her zaman olduğu gibi marin dünyasıyla ilgili aradığınız her şeyi bulabileceğiniz dolu dolu bir sayı hazırladık…

İyi bir Temmuz geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…