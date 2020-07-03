MÜGE BOZ – Gönlü yelkenliden yana

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncu Müge Boz’un geçen yıl yedi aylık hamileyken yelkenlide verdiği pozlar dikkatimizden kaçmamıştı. Koronavirüs sebebiyle sürekli ertelenen buluşmamız nihayet gerçekleşti. Fotoğraflar SEBATİ KARAKURT, Stylist ŞEYMA ARSLANER

Ünlü oyuncu ve model Müge Boz’la eğlenceli bir röportaj için bir araya geldik. Fotoğraf çekimlerinde Boz’un eşi, Galatasaray’da forma giyen basketbolcu Caner Erdeniz ve yedi aylık kızları Vina da katıldı bize. Kalamış’ta Cenoa Sailing’in teknelerinden birindeydik. Kaptanlığımızı yapan Cenoa’nın ortağı Çağdaş Artu’nun hem Erdeniz ailesi gibi Karşıyakalı olması hem de ablası Mine Artu Mutlugün’ün bir dönem Müge Boz’la aynı evi paylaştıklarının ortaya çıkması, samimi bir atmosfer yarattı. Müge Boz’un tekne sevgisini, geçen yıl hamileyken bir yelkenlide verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayınca öğrenmiştik. Şimdi ise çok güzel bir ilki beraber yaşadık. Vina doğduktan sonra ilk kez bizimle tekneye bindi. Denizin üzerinde öyle rahattı ki, ileride ailece yelken yapmanın bağlarını kuvvetlendireceğini düşünen Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin hiç zorluk yaşamayacaklarına inancımız tam. Şimdi sıra sohbette…

HAMİLEYKEN YELKEN YAPTI

Hamileyken yelkenlide verdiğiniz pozları çok beğendik…

Yelkenlide olmayı gerçekten seviyorum. Hemen hemen her sene, öyle ya da böyle kendimi bir tekneye atarım. Ve bunu hamileyken de deneyimlemek istiyordum. Beğendiğiniz fotoğraflarda yedi aylık hamileyim. Devamı Temmuz 2020 sayımızda…