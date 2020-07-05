Yacht Türkiye TEMMUZ 2020 – 173

18 ALESTA Absolute Yachts, Antares, Azimut Benetti, Alva Yachts, Sanlorenzo, Riva Yacht, Sea Ray, TURMEPA, Wooden Boats, Silent Yachts, Porto Montenegro, Mandarin Oriental Bodrum, Dünya Yachts, Viaport Marina, Migros Deniz Market…

26 ÇARŞI En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…

31 KILAVUZ Az kişiyle seyir keyfi sunan, tek kişinin de rahatlıkla kullanabileceği 14 short-handed yelkenli…

44 RIB İtalya’nın önemli RIB üreticilerinden Nuova Jolly’nin Prince 43 Luxury Cabin modeli…

48 MEGAYAT Bir zamanlar eğitim gemisi olan 70 metrelik Sherakhan’ın megayata dönüşüm hikâyesi…

58 MEGAYAT DÜNYASI Deniz Kurt Görsev, süperyat şefleri için doğru eğitimi yazdı…

60 TERSANE

Numarine Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Tanır’la tersanenin gündemini anlattı…

62 DESIGNER Ödüllü tasarımcı Baran Akalın’ın yeni projesi 25 metrelik lüks motoryat Escalade…

66 MAVİ TUTKU Ünlü oyuncu Müge Boz, avukat Merter Özay ve işadamı Yusuf Yosi Özlevi bu ayın deniz âşıkları…

78 SEVGİLİ TEKNEM Heykeltıraş İlhan Koman’ın kültür sanat mirası 115 yaşındaki Hulda…

84 KÜÇÜK KOYLAR Ali Boratav’ın üç aylık karantina sonrası teknelerle dolup taşan Göcek koyları izlenimleri…

92 DENİZİN ÇAĞRISI Tanıl Tuncel’in teknesi Kelebek yeni evi Teos Marina, Sığacık’ta…

100 TRAMOLA Alize Kurumsal e-Yelken Trofesi, Bosphorus Aegean Race, Türkiye Yelken Federasyonu…

102 MAVİ VATAN Amiral Cem Gürdeniz, yıldönümünde Kabotaj Kanunu’nu değerlendirdi…

104 DERİN MAVİ Mehmet Bezdan 250. yılında “Çeşme Faciası”nı anlattı…

106 KİTAP Melih Uslu’nun “Ege’yi gör ve yaşa” kitabı, bölge tutkunları için kapsamlı bir rehber…

108 HAVANIN KOKUSU Bünyamin Sürmeli, kitlesel yok oluşla iklim değişimi arasındaki bağlantıyı kaleme aldı…

115 YAT MARKET