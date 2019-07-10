Kikladlar’ın minik gizli hazineleri LEVİTHA, KOUFONİSSİA, SCHİNOUSSA

Bu kez rotamı sevgili Emir Kunt çizdi. Kalimnos’tan Yunan Adaları’na giriş yapıp, tek bir liman polisi ve marketin bile olmadığı, balık tutup, kitap okuyacağımız ve bol bol kürek sallayarak, minik deniz mağaralarını keşfedip, turkuaz suların keyfini çıkaracağımız Kikladlar’ın “minik gizli hazineleri”ni keşfe çıktık. Levitha’yı Schinoussa ve Koufonissia takip etti. Siz bu satırları okurken ben Ege’nin iyice diplerine girerek Antiparos gibi diğer miniklere keşif yolculuğumu sürdüreceğim. Hoşlanırsanız, takip edebilirsiniz. “Yalnızlar Rıhtımı”na bekleriz efendim!

Bu yıl Yunanistan’ın teknelere koyduğu eTepai vergisiyle tanıştık. Emir Kunt’un tavsiyesiyle, internetten Tepai formunu önceden doldurdum. Benim 14 metrelik Moonday’in gezme tozma cezası bedeli olarak aylık 109 Euro vergi çıktı. Yunanlılar her şeyi iyi has güzel düşünüyor da, internetten yatıramıyorsun vergini; illa postane veya bir Yunan bankasına elden yatırman gerekiyor. Durum böyle olunca, işler ters gitmesin diye bir kez daha Kalimnos’tan girişi acenteyle yaptım. Ve gördüm ki, seyir vergisi Türkiye’den Yunan adalarına geçişi epey olumsuz etkilemiş. Esnaf şikâyetçi, acenteler şikâyetçi… Devamı Temmuz 2019 sayımızda…