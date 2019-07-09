AKSONA Son sünger avcısının Küheylan’ı

Bodrumlu derin su dalgıcı, yaşayan son sünger avcısı… Aksona Mehmet (Mehmet Baş), tüm denizcilerin çok iyi tanıdığı, efsane bir isim. Hayatı da derya deniz; bilmediği deniz, dalmadığı dalış noktası yok. Araştırmacı ve turizmci özelliklerinin yanında değerli bir gönül adamı olduğu göz ardı edilemez. Peki ya en büyük sevdası? Elbette 8,5 metrelik bir tirhandil olan Aksona’sı…

ÇİĞDEM YURTSEVER cigdem.yurtsever@gmail.com

Sünger avcılarının sünger toplamak için kullandıkları, kendine has yapısıyla manevra kabiliyeti yüksek, sıkı denizciliğiyle bilinen klasik tirhandillerden biri olan Aksona, tarihe adını yazdırmayı başarmış bir tekne. Bodrum’da ustaların ustası rahmetli Ziya Güvendiren’in elinden çıkan Aksona, 1962 yapımı. O yılların zorluklarıyla yaptığı ve bir süre kendi kullandığı tekneyi (O zamanki ismiyle Şafak) Aksona Mehmet 1981 yılında satın alır ve o günden sonra hiç bırakmaz. Üzerinde yıllarca sünger avladığı, milli takıma girerek dalış ödülleri aldığı, hayatı ve ailesinin bir parçası olan Aksona’yı bizzat elleriyle bakımını yaparak bugünlere kadar getirir. Halen çiçek gibi baktığı teknesiyle 5-6 yıldır Bodrum Cup yarışlarına da katılan Aksona Mehmet bize şimdi teknesini anlatıyor. Devamı Temmuz 2019 sayımızda…