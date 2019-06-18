YENİ BİR KEŞİF

Dünyanın en eski batığı Türkiye kıyılarında

Dünyanın en eski batığı Anadolu kıyılarında keşfedildi. Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığında bir ekibin gerçekleştirdiği keşfin MÖ 16. ila 15. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Günümüzden yaklaşık olarak 3500 yıl öncesine tarihlenen batık, bu bilgiler ışığından dünyanın en eski batığı olarak bilim dünyasına sunuldu. Denizcilik tarihinde yeni bir pencere açacak çalışmalar başladığında tarih bir kez daha Anadolu kıyılarında aydınlatılacak.

Anadolu kıyılarının dünya denizcilik tarihi açısından ne kadar önemli olduğu; dahası Anadolu kıyıları olmadan dünya denizcilik tarihinin yazılamayacağı son 60 yıldır Türkiye kıyılarında yapılan birçok arkeolojik araştırma ve kazıyla sayısız kez ispatlandı. Dünyanın ilk bilimsel sualtı kazısı bu sularda yapıldı; bilim dünyası denizcilik arkeolojisinin başlangıç noktası olarak Türkiye kıyılarını kabul etti. Antik Çağ tarihinin hemen her dönemine ait batıklar yine bu sularda incelenerek denizcilik tarihi ve “Altıncı Kıta Akdeniz’in” tarihi büyük ölçüde bu sularda aydınlatıldı. Bu çalışmalar içinde bir tanesi var ki, tüm gözlerin Anadolu kıyılarına çevrilmesini sağladı. Devamı Haziran 2019 sayımızda…