Tadı damağınızda kalacak BAYRAM ROTASI

Nisan ayının gelmesiyle içimizi kıpır kıpır yapan bahar havası kendini göstermeye başladı. Ağaç dalları çiçekleri, gökyüzü güneşin sıcaklığını, denizler de tekne sahiplerini karşılamaya hazırlandılar diyebilir miyiz? Bahar bize doğada yaptığı her bir dokunuşla yeniden başlamanın, yeni başlangıçların mümkün olduğunu gösteriyor. Bu durumun bendeki karşılığı daha çok, ailece keşfedilecek yeni rotalar…

Havalar güzelleştikçe, günler uzadıkça aklı benim gibi tekneye kayan denizciler halimden anlar diye düşünüyorum. Bizim henüz ailece teknemize, kızımıza kavuşmamıza biraz daha zaman olsa da duyduğuma göre birçok denizci dostumuz bayramda teknede olacakmış. Hatta Yunanistan’dan geçip Adriyatik’e açılma planları da sıklıkla konuşuluyormuş. Yunanistan’a kapıda vize uygulamasının gelmesiyle bu yaz popüler destinasyonlardan birisi Yunan adaları olacak belli oldu! Bunu ayrı bir yazıda detaylıca konuşuruz ama gelin biz teknede bayramı karşılayacaklar için çok uzaklaşmadan başka bir güzergâh çizelim.

FETHİYE-GÖCEK

Misafirperver insanıyla, denize komşu restoranlarıyla ve doğasıyla bayramın ülkemizdeki karşılığı güneyin sıcak koyları değil mi? Dillere destan “bayram kahvaltısı”nı, dalından koparılmış taze otlarla yapmaktan daha iyisi var mı? Bizim gibi düşünen ve nisan ayında güneyde olacak denizciler için adresi daha da netleştireyim: Fethiye-Göcek!

Bizi takip edenler bilir; Göcek, tekne tatili yapan çoğu deniz tutkunu gibi bizim de her sezon tercih ettiğimiz yerlerden. Burası, özellikle kalabalıklardan uzak huzurlu zaman geçirmek isteyenlere hitap eden, Fethiye’nin doğa harikası! Göcek’i özellikle bayram tatili için önermenin sebeplerinden biri, çocukla tatil yapmak için gördüğüm en ideal seçeneklerden olması. Hem yapabileceğiniz birçok etkinlik bulabiliyorsunuz hem de karaya çıkmanız gerekiyorsa her yere 15 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Biliyorum ki karaya ulaşımın kolay olması özellikle çocuklu aileler olarak sağlık ve güvenlik açısından huzurlu vakit geçirmemizi ciddi oranda etkiliyor. Bu nedenle içiniz rahat olabilir.

Eğer hazırsak, önce Göcek’in masmavi koylarında teknede keyif yapalım sonra lezzetli bir yemek için güzel bir restoran seçelim! Sizin için Fethiye-Göcek tarafındaki restoranları tek tek arayıp bayramda açık olanları bu yazıda topladık. Konuştuklarımız arasında henüz bayramda hizmet verme konusunda kararsız olan restoranlar da vardı. Ama bu yazıda yalnızca net olarak açık olacakları listeledik. Aralarında ailece en sevdiklerimiz de var. Eğer bizim gibi birkaç gün kalmayı düşünüyorsanız ilk öneriye Rixos Premium Göcek ile başlayabilirim. Hem lezzetleri hem de imkânlarıyla bizim Tolga’yla en huzurlu tatillerimizden birisi burada geçmişti. Peki, Göcek’in mutfağına birlikte yakından bakalım mı? Şimdiden yolu düşeceklere afiyet olsun!

BAYRAM TATİLİNDE LEZZETLİ BİR MOLA VEREBİLECEĞİNİZ RESTORANLAR

Lotis Kitchen Restoran: Göcek yat limanının tam karşısında şahane bir manzaraya karşı hem yemek yiyip hem de canlı müzik eşliğinde bayram eğlencesine katılmak istiyorsanız burası doğru adres. Menüsü deniz ürünleri açısından zengin olan restoranda eğlence eşliğinde güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

Tel: 0533 249 48 08

Güverte Restaurant: Manzarasıyla günü batırmak için şahane bir konumda yer alan restoranda ailece huzurlu bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Tel: 0530 626 17 25

Mosaic Cafe & Restaurant: Göcek’in güzelliklerine bakan dış mekânıyla akşam yemeği için önerebileceğim bir başka seçenek burası. Kokteylleri ve etli yemekleri tavsiye ediliyor.

Tel: 0535 925 21 39

Blue Restaurant: Ağaçların arasında tatlı bir akşam esintisiyle ne güzel muhabbet edilir diye düşündüğüm bir atmosfer burası. Sıcak, samimi bir alternatif arayanların da aklında bulunsun.

Tel: 0252 645 17 42

Dim Elit Restaurant: Dim Elit Hotel bünyesindeki bu restoran da bayramda açık olan keyifli yerlerden. Deniz ürünlerinin tavsiye edildiğini aynı zamanda vegan ve vejetaryenler için de seçenekler olduğunu söyleyebilirim.

Tel: 0252 645 16 70

D’Breeze Restaurant: Eğer teknenizi D-Marin Göcek Marina’ya bırakırsanız güzel bir akşam yemeği için bayramda da hizmet veren bir restoran önerimiz var. Sunumu, lezzeti ve hizmetiyle keyifli bir yemek için bu alternatifi içim rahat bir şekilde önerebilirim. Günün her saati için tercih edebilirsiniz.

Tel: 0252 661 09 00

Küçük Sarsala Restaurant: Göcek merkezden biraz uzaklaşıp güzel bir koyda yemek alternatifi isteyenler için bir seçenek. Arkada çam ormanı, önde Küçük Sarsala Koyu… Restoranın 40 tekne kapasiteli iskelesine bağlama ücreti vermeden yemeklerin tadını çıkarabiliyorsunuz. Koyun manzarası kesinlikle görülmeye değer. Bu durum duyduğumuza göre odun ateşinde pişen kuzu tandırı için de geçerliymiş, aklınızda bulunsun.

Tel: 0532 638 63 03

Göbün Restaurant: Kalabalıktan uzak sakin bir yemek için bir başka alternatif. Tekneyle Göcek’e uğrayan çoğu denizcinin yolu buraya düşmüş olabilir. Deniz ürünlerini denemenizi tavsiye ederim.

Tel: 0555 357 09 87

Kumrucu Ozan: Gelelim Göcek’te özel bir tavsiyeye. Bayramda hizmet veren meşhur bir kumrucuyu da sizler için ekledim bile! Ayaküstü bir kumru yiyelim derken Tolga’yla kendimizi İzmir’de hissettiğimiz bu lezzeti siz de yolunuz Göcek’e düşerse deneyin. Şimdiden afiyet olsun!

Tel: 0541 860 80 88

Yengeç Restoran: Fethiye’de et ve deniz ürünleri denildiğinde burası ilk akla gelen restoranlardan. Atmosferini, lezzetlerini ve manzarasını çok seveceksiniz.

Tel: 0252 612 83 83

Nefes Breakfast: Bayram kahvaltısından bahsetmişken Fethiye’de güzel bir kahvaltı adresi bırakacağım tabii. Babadağ’ın eteklerinde bulunan huzur dolu manzarasıyla Nefes’i tercih edebilirsiniz.

Tel: 0544 550 64 80

Fesleğen Gözleme Evi: Fethiye’de yolunuz Saklıkent’e düşerse burada sıcacık bir gözleme yemenizi tavsiye ederim. Ev yapımı ayranla servis edilen gözlemeler kahvaltı için alternatif olabilir. Aynı zamanda buradan doğal zeytinyağı alma imkânınız da var.

Tel: 0533 426 97 50

Gelelim Fethiye’nin bayramda da hizmet veren yerlerinden son önerilerimize:

Lakerda: Kesinlikle denenmesi gereken bir balık restoranı.

Tel: 0530 653 61 23

Stone Grill Steakhouse: Et severler için güzel bir alternatif.

Tel: 0530 974 88 32

Yakapark: Hem villada konaklama hem de restoran olarak bayramda hizmet veriyor.

Tel: 0533 956 02 02

Nude Restaurant: Hotel Unique bünyesinde bulunan bu şık ortamda güzel bir yemek yiyebilirsiniz.

Tel: 0539 576 01 45

Efendi Fethiye: Mavi beyaz ortamıyla Yunan adalarını andıran bu yerde lezzetli yemekler tadabilirsiniz.

Tel: 0252 613 14 30

Mori Restaurant: Ahtapot ızgarası kesinlikle denenmeli. Manzarası gün batımında çok keyifli.

Tel: 0545 612 50 67

Güverte Restaurant: Fotoğraf makinenizi hazırlamadan gitmeyin, manzara en az yemekler kadar akılda kalıcı.

Tel: 0530 626 17 25

TATLI MOLASI

Bayram şekeri yerine geçmese de çocuğunuzla Fethiye’de güzel bir dondurma yemeden dönmeyin! “Baba Dondurma” bizim ailece önerimiz.

Tel: 0507 454 87 02

Seyir rotanızda Bozburun varsa küçük bir ek öneri:

Kuzbükü Neighbours Restaurant: Beş teknelik kapasitesi ve bir tabloyu anımsatan manzarasıyla Neighbours, denizcilerin uğrak noktalarından. Nisan ayında hizmet vermeye devam eden bu şahane restoranda güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Tel: 0532 506 52 95

AİLECE GÖCEK’TE BAYRAM TATİLİNİ UNUTULMAZ KILMANIN İPUÇLARI

Göcek’e yapılacak tatil planı için her zaman doğru zaman diyebilirim. Tabii tatlı esintilerin havayı, birbirinden canlı renklerin de doğayı ele geçirdiği bu güzel zamanın tadı bir başka! Bu yazımda daha çok bayramda ziyaret edebileceğiniz restoranlara değindim. Ama madem Göcek’e kadar geldik işin mutfağının yanı sıra keyfini sürmeye de bir bölüm ayırmak istiyorum. Göcek’i deniz turizminde bugünkü kadar popüler yapan sebeplerden biri, plajları. Buradaki plajlar arasında kumu özellikle Mısır’dan gelen bile var. Bu emek karşısında, sırtını sıcacık kumlara, yüzünü de aydınlatan güneşe bırakıp keyifli bir gün geçirmek de size kalıyor. Plajların yanı sıra bizim ailece size önerimiz, buradaki koylarda kendinizi tertemiz sulara bırakmanız!

Birbirinden güzel koylarda keyifle vakit geçirebilirsiniz

Tertemiz, cam gibi suları bir yana her bir köşenin yemyeşil ağaçlarla kaplı olduğu bu doğallık içinde, ailece denizden çıkmak istemiyorsunuz. Birlikte güvenliğe de dikkat ederek mavilikler içinde yüzebilir, yanınızda ekipman getirdiyseniz dalış yapabilirsiniz. Bizim küçük Deniz gibi bir gününüzü, kıyıda kumdan kale yapmaya kısa kısa yüzme araları vererek geçirebilirsiniz.

Göcek’te sularına hayran kalacağınız yerlerin listesi:

• Kleopatra Koyu

• Sarsala Koyu

• Yassıca Adaları

• Ekincik Koyu

• Bedri Rahmi Koyu

• Tersane Adası

• Göbün Koyu

• Kille Koyu

• Günlüklü Koyu

• Sıralıbük Koyu

Bayramda bu popüler destinasyonları ziyaret edip, ailece yüzmenin tadını çıkararak kendinize güzel bir ödül verebilirsiniz.

Çocuğunuzla tarihi bir yolculuğa çıkın

Göcek’ten uzaklaşmadan çocuğunuzla tarih meraklılarının uğrak noktalarından Telmessos Antik Kenti ziyaret edebilirsiniz. Bu yer, özellikle kaya mezarlarıyla dikkat çekiyor. Geçmişi MÖ 3 binlere kadar uzanan Telmessos Antik Kenti, buradaki ilk yerleşim yerlerinden. Hem mimari hem de tarihi açıdan ailece zaman yolculuğuna çıkacağınız bu yeri listenize ekleyebilirsiniz.

Bayramı hediyesiz geçmeyin

Çocukların en zevk aldığı anlardan birisi, hediyeleştikleri andır. Bayram gibi güzel bir bahane de olunca Göcek merkezde bulunan hediyelik eşya dükkanlarını ziyaret etmenin tam zamanı! Her bir aile üyesi için hediye beğenerek, küçük bir oyunla bu hediyeleri kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Gittiğimiz yerleri yanımızda götüremiyoruz ama o anları hatırlatacak küçük zaman makineleri yaratabiliriz. Buraya özgü otantik ürünler, el işlemeleri ya da takılardan satın alarak, her baktığınızda kendinizi Göcek’te hissedebilirsiniz.

Güzel bir fotoğraf karesi yakalayın

Bir Polonya atasözü der ki “Gün batımından önce günü övme.” Yazının buraya kadar olan kısmında size birçok yerde Göcek’i övsem de Polonyalılara hak vererek, tüm övgüleri basit kılacak güzellikte bir öneriyle geldim: Göcek kordon boyunda gün batımını ailece izlemek. Marinaların, iskelelerin olduğu kordonda yürüyüş yaparak, güneşin son ışıkları Göcek’in sularına düşerken, ailece günün en güzel anını bir fotoğraf karesiyle ölümsüz kılabilirsiniz.

Bir tavsiye: Bedri Rahmi Koyu’na uğrayarak denize yakın restoranlarda dinlenip ailece hem su hem kara aktiviteleri için vakit ayırabilirsiniz.

Güzel anılar biriktirin

“Hayattan keyif almak için beklemeye gerek yok, bulunduğumuz her anın tadını çıkarmak yeterlidir” demiş Goethe. Sanırım bir cümleyle daha fazla aynı fikirde olamazdım. Her insanın elinde yaşadığı anları güzelleştirebilecek bir sihirli değnek olduğuna inanırım. Bu sihirli değneğin aynı zamanda bazı yerlerin eteklerinde saklandığını da düşünürüm. Göcek de bu yerlerden biri benim için.

Fethiye’nin en sevdiğim, her sene dümeni çevirmek için sabırsızlandığım büyüleyici köşesi… Plajları, insanı, yemekleri ve daha sayamayacağım birçok güzelliğiyle dümdüz, sade bir anı bile süsleyen nadir yerlerden. Bendeki yeri apayrı çünkü küçük Denizi de aramıza alıp teknede yaşamaya başladığımız zamanlarda, unutamayacağım birçok anının ev sahibi oldu burası. Aile sıcaklığını Göcek’te derinden hissettiğim için bayram gibi kalbimizi ısıtan, aile olmanın, sohbetin, kahkahanın kıymetini hatırlatan bu zamanda, rota olarak size burayı önermek istedim.

Belki bu bayramı ailenizle bir arada neşeli sofralarda belki de denizin ortasında yeni bir seyrin rüzgarında kutlamayı planlıyorsunuzdur. Ya da üstüne düşündüğünüz herhangi bir plan olmayabilir. Ne olursa olsun, yeniliklerin ve umutların temsili bahar zamanında bizi karşılayan bu bayram, hepimiz için birbirinden keyifli başlangıçlara vesile olsun.

Pruvanız neta, hayat kolayınıza olsun. İyi bayramlar!☸