OCEANIC 143 Performans ve tasarımın ikonik yansıması

Bu sene “Yarı Deplasmanlı veya Planing Motoryatlar – En İyi Yat Mimarisi” kategorisinde ödül kazanan üç güverteli Oceanic 143, Cantieri di Ostia ve Canados ortak yapımı. 43,50 metrelik megayat, Giovanni Senatire-Canados ve Arrabito Naval Architects imzalarını taşıyor.

Yazı İLKE YILMAZ [email protected] Fotoğraflar CANADOS ARŞİVİ

Roma, Ostia’da faaliyet gösteren Canados bugüne dek 850’den fazla yat inşa etmiş bir tersane. 1946 yılında kurulan Canados hem geleneğe hem inovasyona değer atfeden bir üretici olarak, yeni amiral gemisi Oceanic 143’ Tri-Deck’i geçen sene Cannes Yachting Festival’da tanıttı. Megayat uzun menzil yetenekleri ve 26 knot azami hız performansıyla etkileyici bir kimliğe sahip. Tasarım ve mühendislikte iddia ortaya koyan Oceanic 143’ün iç tasarımında lüks tasarım ofisi Michela Reverberi Design’ın imzası bulunuyor. Zarif iç mekânlarının ve inşa kalitesinin yanı sıra en yüksek hızda bile sessiz seyir özelliğiyle de öne çıkıyor. Oceanic 143 bu sene Yarı Deplasmanlı veya Planing Motoryatlar – En İyi Yat Mimarisi kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Devamı Nisan sayımızda.