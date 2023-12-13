Teknede yeni yıl ruhu

Alternatif bir yılbaşı gecesine ne dersiniz? Bu defa hayalimiz karlar altında değil, denizin ortasında yeni yıla girmek. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Sizi her yerin ışıl ışıl olduğu senenin son günlerinde, güneşin içinizi ısıtacağı bir yere götürüyorum. Yeni yıl ruhunu yaşamak için Türkiye’nin güneyine, Göcek’e.

Fotoğraf Miray Süleymanoğlu Öncü ARŞİVİ

Dört bir tarafı saran kırmızı yeşil renkler, şömine sıcaklığı, tarçın kokuları, yıldızları ayağımıza indirmiş ışıklandırmalar… Aralık ayı demek, yeni yıl ruhu demek. Bu heyecanı ailece teknede bir partiye dönüştürmek istersek neler yapabiliriz?

Henüz yaz sezonunu kapatmaya adapte olmaya çalışırken, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan yeni bir sene için geri sayım başladı bile. Her kültürde, her kişide kutlama şekli değişse de kendi alanımıza bu coşkuyu yansıtma isteğimiz değişmiyor. Bizim için bundan iki sene önce ilk defa Göcek’te yaptığımız yılbaşı kutlamasının tadı damağımızda kalınca bu yıl da tekrarlayalım istedik. Ve hazırlıklarımıza başladık.

Bu defa kendi teknemizde ve küçük yol arkadaşımız Deniz ile yeni yıla girme niyetindeyiz. Bizim için artık geride bıraktığımız bu senenin teşekkürü ve gelecek olan senenin heyecanı, hayalleri oldukça kalabalık. Yani kutlayacak epey şey biriktirmişiz. Bu yazıda hem hangi kıyıda olursanız olsun teknenizi bir ev sıcaklığında yeni yıla hazırlamayı hem de içimizde yeşeren tüm güzel duyguların heyecanını paylaşıyorum diyebilirim.

Yılın bu zamanlarında hâlâ denizin sıcaklığıyla sizi cömertçe misafir ettiği, güneşin zaman zaman yazı aratmayacak dokunuşu ve koyların tüm sakinliğiyle romantik bir atmosfer yarattığı Göcek, bizim sizler için alternatif bir yeni yıl kutlaması için tavsiye etmekten çekinmeyeceğimiz bir seçenek haline geldi. Göcek, Kaş, Fethiye sularında yılın bu zamanlarında bile denize girenleri görebilirsiniz. Bizim gibi denizciliğin yazın olduğu kadar kışın da çok keyifli olduğunu düşünen ve tekneye veda etmekte zorlanan tüm denizcilere teknede ailece yeni yılı karşılama partisi önerilerim ile geldim.

O zaman gelin birlikte denizin ortasında dalgaların eşlik ettiği unutulmaz bir yeni yıl partisine hazırlanalım. Önce teknemizi süsleyerek, yeni yıl ruhu ile donatalım.

YENİ YIL RENKLERİNİ MAVİLİKLERE TAŞIYALIM

Birkaç obje, ışıklandırma ve süsleme ile tekneye yılbaşı ruhu katmak mümkün. Bunu yaparken tercihlerimizi artık yeni yıl ile eşleşmiş kırmızı ve yeşil renklerde, gözümüzü yormadan, fazla renk karıştırmadan yapmak en etkilisi aynı zamanda en kolayı. Burada aslında birlikte sıcak bir atmosfer kuruyoruz. Geri sayım için beklerken üstünüze alabileceğiniz kırmızı bir pikeyi koltuğun üzerine yerleştirebilir, kırmızı ya da beyaz renklerde masa örtüleri, kumaşlar tercih edip yeşil ya da tarçın kokulu mumlar ve yeni yıl motifli kupalarla bu atmosferi kurmaya başlayabilirsiniz.

LED ışıklar ile teknenizde en çok kullandığınız, oturduğunuz alanları süsleyebilirsiniz. Güneş enerjili aydınlatmalar ve küçük peri ışıkları ile birlikte birçok farklı yeni yıl figüründen favorinizi burada tercih edebilirsiniz. Biz yeşil garlandların arasına serpiştirdiğimiz yıldız şeklindeki peri ışığı ve havuzluk perdelerinin arasına taktığımız güneş enerjili LED lambalar ile tekneyi süsledik.

Çam ağacı bizim için yılbaşı süslerinin olmazsa olmazı. Bunun için 30 cm’lik küçük bir ağaç alıp, geçen yıldan kalma küçük boy süslerimiz ile ailecek ağacımızı donattık. Küçük Deniz’in bu kadar heyecanlanacağını tahmin etmemiştim. Minik elleriyle süsleri yerleştirdikten sonra hepimizi tebrik edercesine coşkuyla alkışlaması yüzümüzdeki tebessümün sebebi oldu.

Yılbaşında gelen yeni yılın müjdecisi, yeşermeyi, büyümeyi simgeleyen yeşil ve yeniden doğuşu, kızılcık ağacının getirdiği sağlığı temsil eden kırmızı ile teknenizin dört bir yanını donatmaktan çekinmeyin.

Kapı süsleri ya da yılbaşı çıkartmaları, yeni yılın renklerini belki de üzerinde en güzel taşıyan dekoratif ürünlerden. Teknenizde kabinleri bu süslerle, dilediğiniz boyutta süsleyerek geri sayım için hazır olabilirsiniz. Küçük çocukların yapışkan çıkartma sevdasını da düşünürsek harika bir aile aktivitesi olduğu da kesin.

Fenerler ve mumlar; bir ortamın sıcaklığını artıran ve tüm atmosferi değiştiren, özellikle kış aylarında benim en sevdiğim dekorasyon ürünleri. Kokulu mumlar, yılbaşı konseptine uygun beyaz fenerler, adeta sizi bir filmde yeni yıl kutlamasında hissettiriyor. LED mum fenerler, ateş yakmayı tercih etmeyenler ve daha güvenli bir seçenek isteyenler için düşünülebilir.

Ekoseli koltuk şalları; teknenizde oturma alanınızda kullanabileceğiniz ve yeni yıl ambiyansı için çok etkili gördüğüm seçeneklerden. Kırmızı ya da yeşil ekoseli şallar tercih ederek teknenizin tüm havasını değiştirebilir, geceyi beklerken de yer yer üstünüze alıp içinizi ısıtabilirsiniz.

Masa örtüleri, misafir peçeteleri; özellikle yılbaşı yemekleri için önemli bir yer oynuyor. Tercihinizi dekorasyonda kullandığınız renk yoğunluğuna göre beyaz-kırmızı-yeşil tonlarında yapabilirsiniz. Eğer teknenin genelinde yeşil ya da kırmızı renkler baskın olduysa masanızda beyaz renk tercih edip küçük dokunuşlarla yeni yıl figürlerini işlemenizi öneririm. Çam ağacı şeklinde mumlarla, kozalaklarla daha soft ve göz yormayan bir masa düzeni oluşturabilirsiniz.

YILBAŞI AĞACI YERİNE NELER YAPABİLİRİZ?

Aralık ayı geldiğinde yılbaşı ağacı süslemek belki de en çok eğlendiğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz etkinliklerden. Bizim için de eğlencesi, neşesi, heyecanı bol bir an olmuştur hep. Ama biliyoruz ki teknenizde her zaman böyle bir alan olmayabilir. Bu zevki yaşamakta ısrarcı olanlar için masada yer bulacağınız küçük boyutlarda seçenekler olsa da ben yılbaşı ağacını aratmayacak seçeneklerden konuşmak istiyorum.

Kuru dallar, ışıklandırmalar ile bir duvar ağacı yapmak en popüler alternatif seçeneklerden. Yer kaplamaması ve tamamen sizin emeğinizle ortaya çıkması bizce çok zevkli ve eğlenceli bir hazırlık sürecini de peşinde getiriyor. Farklı boyutlardaki dallar, ahşap çıtaları sabah keyifli bir yürüyüş ile toplayıp, bunları boyutlarına göre sıralayarak ve aralıklar bırakarak ip yardımıyla birbirine bağlayıp duvara asabilirsiniz. Işıklandırmalar, topladığınız ağaç yaprakları ile süsleyerek iki boyutlu bir duvar ağacı bence yılbaşı ağacını aratmayacak kadar sıcacık bir havaya sahip.

GÖCEK’TE YENİ YILDA NEREYE GİDEBİLİRİZ?

Yeni yıla sosyal ortamlarda girmeyi sevenlerdenseniz, maviliklerle yeşil, kırmızı ve bolca ışıltının birleştiği, rüzgârın sesi, denizin dalgası ile birlikte burnunuza gelen tarçın, zencefil ve karanfil kokusunu hissedebileceğiniz mekân önerilerimi de buraya bırakıyorum.

Rezervasyon yaptırmak istersiniz yanlarına telefon numaralarını da bırakıyorum.

∗ Sailor’s Pub & Restaurant: 0532.307 88 13

∗ West Cafe Bistro: 0533.456 27 94

∗ Güverte Restaurant: 0530.626 17 25

∗ Skopea Inn Exclusive: 0252.645 13 07

∗ Adaia Gocek: 0538.440 86 60

∗ Göbün: 0555.357 09 87

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ YIL AKTİVİTELERİ

Küçük çocuklar gece on ikiyi bekleyemeden uyuya kalsa da, onlarla 31 Aralık gününü doya doya yaşayıp, belki on iki yerine bir kaç saat öncesinde geri sayım yapıp yeni yıla erken girmek de mümkün. Ya da bütün bir günü kutlama havasında yaşayıp, o anın mutluluğunu bütün bir güne yayarak, farklı aktiviteler ile geçirmek de şahane bir tercih olabilir.

Biz bu sene yeni teknemizde kutlayacağımız ilk yılbaşında ailece masanın etrafında oturup birbirimizin kupalarını boyamaya karar verdik. Deniz’in doğada öğrendiği renkleri yine doğanın içinden topladığı yere düşen yapraklarla bize hazırladığı bir hediyeye dönüştürmesi benim için izlemesi ayrı bir zevk olacak. Yeni yıl ruhu katmak için de biraz kırmızı ve yeşil boya ile renkli pom pomlarla süslemek de güzel bir fikir olabilir.

MUTFAKTA YENİ YIL KOKUSU

Akıllardan kolay kolay silinmeyen iki duyu; koku ve tat. Kokusunu aldığım bir şey bana birini hatırlatabilir ya da damağımda yer etmiş bir tat beni bambaşka yerlere götürebilir. Her bir duyuyla bizde yer eden hislerin zihnimizde unutulmaz bir yeri var. Yeni yılda burnuma gelen bir tarçın kokusu benim küçücük bir kız olup fırında pişen kurabiyelerin sabırsızlığını yaşadığım o ana götürür. Anneannemden miras aldığım bu tatlı anının tarifini de Deniz’in ilerde tebessüm edeceği sizin de severek tüketeceğiniz bir tarif olarak paylaşmak istiyorum.

Gingerbread Kurabiye Tarifi

Malzemeler

n 420 gr (3 su bardağı) un

n 4 gr (1/2 tatlı kaşığı) tuz

n 10 gr (1 yemek kaşığı) toz zencefil

n 14 gr (2 tatlı kaşığı) toz tarçın

n 1/4 tatlı kaşığı toz karanfil (isteğe bağlı)

n 90 gr (6 yemek kaşığı) tereyağı

(oda sıcaklığında yumuşamış)

n 150 gr (3/4 su bardağı) esmer şeker

(rafine şeker vermediğimiz minikler için hurma tozu, hindistancevizi şekeri alternatifler arasında)

n 1 adet yumurta (yumurta alerjisi olanlar için önerim: 1 çorba kaşığı chia tohumunu 2 çorba kaşığı suyla karıştırıp biraz bekleyip kullanmak)

n 160 gr (1/2 su bardağı) pekmez

n 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya toz vanilya)

Yapılışı

1. Fırınınızı 170 derecede ısıtmaya başlayın.

2. İki adet fırın tepsinize yağlı kâğıt serin.

3. Orta boy bir kapta un, tuz ve tüm baharatları harmanlayın.

4. Çırpma kabında tereyağı ve esmer şekeri 1 dakika kadar çırpın. İçine yumurtayı ekleyin, karışınca pekmez ve vanilyayı da ekleyin.

5. En son ise kuru karışımı ekleyin ve hamur haline gelir gelmez unlanmış tezgâhın üzerine alın. (Eğer hamur yapışkansa birazcık un ilavesiyle toparlayın)

6. Merdaneyle açın ve gingerbread kalıplarınızla şekiller çıkartıp yağlı kâğıda yan yana dizin. (Hamurun fazlasını streçleyip buzluğa kaldırabilirsiniz)

7. Buzdolabında 10 dakika bekletin ve fırına verin.

Fırında 8-9 dakika pişirdikten sonra çıkartıp tadına varabilirsiniz.

SICACIK VE SAMİMİ BİR KUTLAMA

Göcek’i havası mı insanının samimiyetine yoksa insanlarının sıcaklığı mı havasına yansımış bilmiyorum ama koylarda tekne sahipleriyle ettiğimiz sohbetler, en küçük aksilikte hep yardımımıza koşan birbirinden sıcakkanlı insanlar bana hep evimde gibi hissettirdi. Denizciler için paylaşmanın öneminin çok daha anlamlı olduğunu düşünmüşümdür. Buna önayak olan asıl kahramanın da sonu görünmeyen sevgisiyle deniz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden tekne sahibi olmasanız bile yılbaşına böyle bir atmosferde girmek isterseniz kiralama şirketlerinin kışın da kiralama yaptığını hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlarınızla tek tekne veya birkaç tekne toplanıp bir koyda vakit geçirebilir, marketlerin açık olduğu Göcek ve Fethiye’de alışverişinizi yapıp kendinize lezzetli bir yılbaşı sofrası kurabilirsiniz. Yerel tatlar eşliğinde yeni yıla girmek isterseniz de burada 12 ay da açık olan restoranlarda kutlamak eğlenceli bir seçenek olabilir.

Arkadaşlarınızla senenin ilk sabahında kahvenizi Göcek’in bir koyunda, denizin üstünde içmek kulağa çok güzel gelmiyor mu? Yeni yıla nasıl girersek öyle geçer derler. Belki bu sayede tüm sene buranın eşsiz manzaraları kadar büyüleyici geçer.

HERKESE MUTLU YILLAR!

Yeni yıl, yeni bir başlangıç demek. Ben bu yazıda her ne kadar şu anda içinde bulunduğum yuvam, teknemin dekorasyonu üzerine sizlere tavsiyelerde bulunsam da şunu çok iyi biliyorum ki, ister denizin ortasında küçük bir yelkenlide, ister dağın tepesinde bir çadırda, ister ağaçların arasında saklanmış bir kulübede olun her nerede içinizde olan yeni ümitlere tutunuyorsanız orası evinizdir.

Evinizi de bu yılbaşında önce kendi sevdiklerinizin sıcaklığı ile doldurmanızı diliyorum. Biz hayalimizi süsleyen teknemizde, hep mutluluğunu dilediğimiz o çekirdek aile ile yuvamızda, sizlerle paylaşmaktan keyif alacağımız çok güzel, keyifli bir sene diliyoruz.

“Başlamak için şartların mükemmeI oImasını bekIemeyin. ŞartIarı mükemmeIIeştiren başIangıcın kendisidir.” demiş AIan Cohen. Bu yeni yılda nerede, kiminle olursanız olun, sonraki yıllarda dönüp baktığınızda tebessüm edeceğiniz o güzel başlangıçların adımını atmaktan korkmayın.

Pruvanız neta, hayat kolayınıza olsun.

Sevgiler, iyi seneler!☸