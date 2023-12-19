Maviliklerin gösterişli “simyacısı” Alchemy

Denizci kimliğiyle de tanınan Philippe Briand’ın kurucusu olduğu Vitruvius Yachts’ın gövde tasarımına imza attığı Alchemy, ikonik duruşuyla dikkat çekiyor. 66 metrelik megayat, İtalyan Rossinavi’nin filosunun en yeni üyesi.

Yazı İLKE YILMAZ – [email protected], Fotoğraflar GIOVANNI MALGARINI

Monaco Yacht Show 2023’te sergilenen Alchemy, İtalyan tersane Rossinavi’nin bu sene suya indirdiği ikinci yat. Üç güverteli megayatın felsefi bir yaklaşımla tasarlandığı ve yapım sürecinin hem tersane ve tasarımcılar hem de yat sahipleri için heyecan verici olduğu belirtiliyor.

Tasarım cephesinde cesur fikirler ve inovatif uygulamalar, bilim ve sanatın buluşmasıyla ortaya çıkar. Bu sinerjik birlikteliğe özgün ve yaratıcı dokunuşlar eklendiğinde “simya” elde edilebilir. Saygın tasarımcı Philippe Briand’ın kurucusu ve başkanı olduğu Londra merkezli stüdyo Vitruvius Yachts’ın son eseri olan 66 metrelik Alchemy de böyle bir süreçten geçmiş bir megayat.

Daha ilk bakışta anlaşılan sofistike karakteriyle öne çıkan Alchemy estetik, performans ve sürdürülebilirliği uyum içinde bir araya getiren Vitruvius DNA’sının nitelikli bir örneği sayılıyor. Megayatın sahipleri de zaten stüdyonun önceki tasarımlarındaki çarpıcı hatlar sebebiyle Vitruvius’u seçmiş.

İstisnasız tüm Vitruvius yatlarını karakterize eden geniş ve esnek çizgiler, Alchemy’nin de tasarım dilinin bir parçası. Bunun sonucunda kayda değer bir seyir menzili ile maksimum verimlilik ve stabilite sunan yüksek performanslı bir megayat ortaya çıkmış. Devamı Aralık 2023 sayımızda.