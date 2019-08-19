MARMARİS KÖRFEZİ’NDEN SAKİN DURAKLAR

“Yaz ortasına geldik. Denizler dolup taşıyor. Hangi koya girseniz 10-15 tekne demirli. Zaten, hava boğucu sıcak. Bir de kalabalık, nefes alamıyorum” diyenler için en iyi adres, mavi yolculuk kıyılarımızın en büyük körfezi, yani Marmaris’in az bilinen durakları. Marmaris Körfezi kıyıları biraz biçimsizdir; hava biraz sertleşirse, çalkantıdan, uğuldayan rüzgârdan başınız da ağrıyabilir. Ama Gökova, Hisarönü ve Göcek’in kalabalıklarına bu kıyılarda özellikle de hafta ortasında pek rastlamazsınız. Bu arada Göcek dedik orada bir dakika duralım. Göcek’te bu yaz en çok konuşulan konu imar affından yararlanıp dört bir yanda beliren yeni tesisler, deniz kenarı barakaları, iskeleleri… Peki, bir türlü paylaşılamayan Göcek’in çilesi hiç bitmeyecek mi?

Denizci büyüğümüz Ahmet Muhittin Öney 80’lerin başında yazdığı “Yatlar için Ege ve Akdeniz Kılavuzu”nda, Gökova ve Göcek’teki yoğunluğa(!) şu sözlerle işaret ediyor: “Gökova ve Göcek özellikle yabancı yatçılar tarafından çok rağbet gören körfezlerdir. Gökova’nın cazip duraklarına demirlemek için girdiğinizde aynı koyda bir-iki yata rastlamanız olağandır…”

Öney, Göcek kıyılarını gezerken de demirlemek için sekiz koy hakkında bilgi veriyor ve şöyle bir serzenişte bulunuyor: “Yabancı birçok yatın rağbet ettiği müstesna bir yatçılık alanıdır. Ancak epeyce kalabalık olup eski sükûnetini kaybetmiştir.” 40 yıl önceden bahsediyoruz…. Ya bugün? Bundan beş-altı yıl önce yapılan bir bilimsel araştırmada Göcek’te yat bağlama kapasitesi maksimum 1100 olarak ölçülmüştü. Göcek çevresinde pik sezonda, özellikle hafta sonu ve bayramlarda dolanan tekne sayısı çok kolaylıkla 2000 civarına çıkabiliyor. Zaten sadece Göcek’teki marina kapasitesi 2500 tekneyi geçiyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında Ulaştırma Bakanlığı 1 milyon amatör denizci hedefini önüne koyup canı çeken herkesi lisanslı denizci yapma kampanyasını başlattığı günlerde Türkiye’deki Amatör Denizci Belgesi (ADB) sahiplerinin sayısı 210 bin idi. Bugün hedef yolun yarısı geçilmiş ve ADB sayısı 600 bini geçmiş durumda.