Denizde karantina fırsatı

Denizlerin özel teknelere kaldığı bu müstesna zamanı kaçırmayın. Bir koyda sabit kalsanız da etrafınızdaki doğa devamlı değişiyor. Günler günleri kovalarken, izlemesini bilene, devamlı bir gösteri var. Bir yandan teknede yapılacak yeni projeler, bekleyen tamirler, iş bitmez…

Geçen ay, teknemizde olabilecek sağlıkla ilgili acil durumlar üzerine bir yazı hazırladım, dergiye gönderdiğim sırada koronavirüs patladı. O yazıdaki önerilerim her gün karşılaşabileceğimiz acil durumlara çare bulabilmek içindi, şimdiki rakip “erkekliğin onda dokuzu”nu uygulamak zorunda olduğumuz bir ağır sıklet. Evlerimize kaçtık. Denizcinin en becerikli olduğu, (olması gereken) becerimizle bekliyoruz. Tıpkı rüzgârı, günün ağarmasını, fırtınanın dinmesini beklediğimiz gibi bekliyoruz…

Bütün dünyada bilim insanları harıl harıl bu musibetten nasıl kurtulacağımızı araştırırken, otoriteler çarenin izolasyon olduğunda hemfikir. Temizsek kendimizi, eğer bulaşmışsak diğerlerini korumak için en garanti çare izole olmak.

Tünelin ucunda ışık ne zaman görünecek? Henüz bilmiyoruz. Guletler, tur tekneleri şıkıdımlarla koyları dolduramayacak, turizm büyük bir darbe yiyecek gibi… Komşuyla ziyaretlerimiz askıda kalacak. Denizlerimizde ne gibi kısıtlamalar olacak bilmiyoruz. Durum her gün değişmekte. Siz bu sayıyı aldığınızda tamamen başka bir senaryoyla karşı karşıya olabiliriz.

Önümüzdeki süreç için fazla ahkâm kesmeyeceğim. Deniz turizminin zararı pahasına bencillik edip koylar bize kaldı diye ellerimi de ovuşturmuyorum. İnşallah her şey rayına oturur ve yazın hiç değilse bir kısmını daha az gürültülü bir şekilde kurtarırız. Devamı MAyıs 2020 sayımızda…